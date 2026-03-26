26.03.2026

Martin Radelfinger

Die aktuelle Diskussion rund um Social Media – insbesondere im Kontext von Plattformen wie Meta und YouTube – ist geprägt von zugespitzten Positionen, moralischen Bewertungen und nicht selten von gegenseitigen Schuldzuweisungen. Angesichts der enormen Bedeutung dieser Plattformen für Gesellschaft, Medien und Wirtschaft ist das verständlich. Umso wichtiger ist es jedoch, die heutige Situation nicht isoliert zu betrachten, sondern sie historisch und regulatorisch einzuordnen.

Die Realität ist: Das System, das wir heute kritisieren, ist nicht zufällig entstanden. Es ist das Resultat eines regulatorischen und marktwirtschaftlichen Zusammenspiels über mehrere Jahrzehnte hinweg.

Der Ursprung: Innovation durch Haftungsbefreiung

Ein zentraler Ausgangspunkt liegt in den USA mit der Einführung der Section 230 des Communications Decency Act im Jahr 1996. Dieses Gesetz schuf die Grundlage für das moderne Internet, indem es Plattformen von der Haftung für nutzergenerierte Inhalte weitgehend befreite. Die Idee dahinter war ebenso einfach wie wirkungsvoll: Innovation ermöglichen, Skalierung fördern und gleichzeitig eine offene Kommunikationsinfrastruktur schaffen.

Diese regulatorische Entscheidung war ein Katalysator. Sie hat Plattformen wie Meta oder YouTube überhaupt erst in die Lage versetzt, globale Reichweite aufzubauen und nutzergenerierte Inhalte in einem bisher unbekannten Ausmass zu monetarisieren. Gleichzeitig hat sie aber auch die strukturelle Trennung zwischen Plattform und Inhalt etabliert – eine Trennung, die heute zunehmend infrage gestellt wird.

Paradigmenwechsel in Europa: Der Digital Services Act

In Europa – und damit auch in unserem Marktumfeld – entwickelt sich derzeit ein anderes Modell. Mit dem Digital Services Act (DSA) wird die Rolle der Plattformen neu definiert. Sie gelten nicht mehr nur als neutrale Intermediäre, sondern als Akteure mit klaren Pflichten in Bezug auf Transparenz, Moderation und Risikomanagement.

Insbesondere im Bereich der Werbung sind die Anforderungen deutlich gestiegen:

Erhöhte Transparenz: Nutzerinnen und Nutzer müssen nachvollziehen können, warum sie eine Anzeige sehen und wer dahintersteht.

Strengere Regulierung: Gleichzeitig werden datenbasierte Targeting-Modelle stärker reglementiert.



Diese Entwicklung ist kein Bruch, sondern eine logische Weiterentwicklung. Sie reflektiert die gewachsene gesellschaftliche Bedeutung digitaler Plattformen – und den Anspruch, dass mit Reichweite auch Verantwortung einhergeht.



Drei Erkenntnisse für die aktuelle Debatte

Was bedeutet das für den aktuellen Diskurs? Es lassen sich drei wesentliche Schlüsse ziehen:

Herausforderungen sind systemimmanent: Die Probleme, die wir heute sehen – von Brand Safety über Desinformation bis hin zu Transparenzfragen – sind nicht das Resultat einzelner Fehlentwicklungen. Sie sind die Konsequenz eines Systems, das auf Skalierung, Automatisierung und datengetriebener Optimierung basiert.



Gemeinsame Verantwortung: Auch die Werbeindustrie ist Teil dieses Systems. Agenturen, Werbetreibende, Technologieanbieter und Publisher haben die Entwicklung der letzten Jahre aktiv mitgestaltet und davon profitiert. Eine differenzierte Diskussion muss diese gemeinsame Verantwortung anerkennen.



Regulierung ist kein Allheilmittel: Gesetze allein werden die strukturellen Spannungsfelder nicht auflösen. Sie können Rahmenbedingungen setzen, Transparenz schaffen und Mindeststandards definieren. Die konkrete Ausgestaltung – insbesondere im Spannungsfeld zwischen Effizienz, Qualität und Verantwortung – bleibt jedoch eine Aufgabe des Marktes.



Dialog und Lösungsfindung: Die Rolle der IAB Switzerland

Genau hier sieht die IAB Switzerland ihre Rolle. Als Branchenverband verstehen wir uns als Plattform für Dialog, Einordnung und Weiterentwicklung. Unser Anspruch ist es, nicht nur auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren, sondern sie im Kontext zu betrachten und gemeinsam mit unseren Mitgliedern tragfähige Lösungen zu erarbeiten.

Dazu gehören:

Standards für Transparenz in der digitalen Werbung

Best Practices im Umgang mit Daten

Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz



Gerade in Zeiten zugespitzter Debatten ist es entscheidend, Komplexität nicht zu reduzieren, sondern verständlich zu machen. Es geht nicht darum, Positionen zu verhärten, sondern darum, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Denn nur auf dieser Basis lassen sich Lösungen gestalten, die sowohl den Anforderungen des Marktes als auch den Erwartungen von Gesellschaft und Politik gerecht werden.

Die Diskussion um Social Media wird uns weiter begleiten. Umso wichtiger ist es, sie fundiert, differenziert und mit dem nötigen historischen und regulatorischen Kontext zu führen. Nicht weniger – aber auch nicht mehr.



Martin Radelfinger ist Präsident der IAB Switzerland Association.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.