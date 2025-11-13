Wenn Zeit und Zweifel verschwinden

13.11.2025

Philippe Knupp

Kreativität braucht Intensität. Die besten Ideen entstehen selten zwischen zwei Meetings oder im schnellen Hin- und Herschalten zwischen Aufgaben. Sie entstehen, wenn man tief eintaucht – in einen Zustand völliger Konzentration und Leichtigkeit, in dem Zeit, Selbstzweifel und Ablenkung verschwinden. Dieser Zustand heisst Flow.

Der Zustand, in dem Kreativität fliesst

Der Psychologe Mihály Csíkszentmihályi war einer der ersten, der den Flow-Zustand wissenschaftlich erforschte. Er beschrieb ihn als den Moment, in dem Menschen völlig in einer Tätigkeit aufgehen. In seinem Buch «Flow: The Psychology of Optimal Experience» (1990) zeigte er: Flow entsteht, wenn Herausforderung und Fähigkeit in Balance sind – also weder Unterforderung noch Überforderung herrscht.

Wer Flow erlebt, fühlt sich nicht passiv inspiriert, sondern durch und durch aktiv. Es ist der Zustand, in dem wir uns selbst vergessen – und gleichzeitig unser Bestes geben. Neurowissenschaftlich gesehen schaltet das Gehirn im Flow in einen anderen Modus: Der präfrontale Cortex, zuständig für Selbstkritik und Selbstwahrnehmung, wird weniger aktiv. Gleichzeitig steigt der Dopaminspiegel, was Motivation, Aufmerksamkeit und Mustererkennung fördert – der perfekte Zustand für kreative Höchstleistungen.

Kann man Flow herbeiführen?

Tatsächlich ist Flow kein Zufall, sondern lässt sich bewusst begünstigen. Konkret sind es fünf Punkte, die ideale Voraussetzungen für Ideenfindungsprozesse schaffen:

1. Klare Ziele: Das Gehirn braucht eine Richtung. Nur wer weiss, worauf er hinarbeitet, kann sich auch zielgerichtet vertiefen.

2. Maximale Offenheit und die Bereitschaft, auf neue Erkenntnisse zu reagieren und eigene Denkmuster kontinuierlich anzupassen.

3. Balance zwischen Fähigkeit und Herausforderung: Ist die Aufgabe zu leicht, wird uns langweilig; ist sie zu schwer, geben wir auf. Flow entsteht genau dazwischen.

4. Ablenkungsfreiheit: Flow braucht Raum. Multitasking ist sein natürlicher Feind.

5. Selbstvergessenheit: Flow entsteht, wenn das Ego verschwindet und nur noch das Tun zählt.



Und das Beste am Flow: Er ist kein mystischer Zustand, den nur Auserwählte erreichen, sondern eine Kompetenz, die von allen gelernt und trainiert werden kann – individuell und kollektiv. Beispiele aus der Praxis gibt es viele.

Deep Work – Flow in der Wissensarbeit

Der Informatikprofessor und Bestsellerautor Cal Newport prägte den Begriff «Deep Work» und meinte damit konzentrierte, ablenkungsfreie Arbeit an kognitiv anspruchsvollen Aufgaben. Unternehmen wie Basecamp, Google oder Microsoft Research experimentieren seit Jahren mit Arbeitsmodellen, die Flow gezielt fördern.

Ein konkretes Beispiel: Atlassian, der australische Softwarehersteller von Jira und Trello, führt regelmässig sogenannte ShipIt Days durch – interne Mini-Hackathons, bei denen Mitarbeitende 24 Stunden lang an Projekten ihrer Wahl arbeiten dürfen. Ohne Meetings, ohne E-Mails. Viele der heute bekannten Features dieser Tools entstanden genau in solchen Flow-Phasen.

Auch Microsofts «Deep Work Fridays» oder «Focus Blocks» bei Spotify folgen diesem Prinzip: Zeitfenster, in denen das Team bewusst in Konzentration eintauchen kann. Flow bildet bei diesen Unternehmen also nicht die Ausnahme, sondern das Ziel. Unternehmen, die diesen Fokus kultivieren, schaffen Raum für echte Innovation.

Wenn Flow beim Sport zum Training wird

Flow ist nicht nur mental, sondern auch körperlich erfahrbar. Athletinnen und Athleten beschreiben ihn als Zustand maximaler Präsenz: Alles geschieht scheinbar mühelos, intuitiv, im perfekten Moment. Der Basketballstar Michael Jordan nannte es einmal «being in the zone» – ein Zustand, in dem das Denken verschwindet und reine Intuition übernimmt. Der Neurowissenschaftler Steven Kotler, Autor von «The Rise of Superman», zeigte in Studien, dass Spitzensportler Flow-Zustände gezielt trainieren: durch klare Routinen, Visualisierung, Atemtechniken und bewusste Grenzerfahrungen. Tatsächlich bleibt dies aber nicht nur Spitzenathleten vorbehalten: Auch mancher Jogger hat an einem guten Tag vielleicht schon einmal sein «Runners High» erlebt – ebenfalls ein vielzitierter Flow-Zustand.

Flow ist also kein Zufallsprodukt, sondern ein trainierbares mentales Muster. Und das gilt genauso für Kreative, Designer oder Strateginnen: Wer regelmässig in diesen Zustand kommt, steigert nicht nur seine Produktivität, sondern auch die Qualität seiner Ideen.

Was passiert in Think Tanks, Hackathons & Teams?

Auch kollektiver Flow ist möglich – wenn Gruppen denselben Rhythmus finden. In Think Tanks, Design Sprints oder Hackathons entsteht oft genau diese Dynamik: Ein gemeinsames Ziel, klare Zeitbegrenzung, hohe Intensität, unmittelbares Feedback. Doch nur, wenn Vertrauen und Offenheit herrschen. In Teams, die von Leistungs- oder Konkurrenzdruck geprägt sind, wird kein Flow entstehen. In jenen, die sich gegenseitig inspirieren, dagegen schon.

Kollektiver Flow ist im Kern zutiefst menschlich: Er basiert auf Empathie, Kommunikation und Synchronisation. Wenn sich mehrere Menschen auf einer Wellenlänge bewegen, entsteht kreative Energie, die sich gegenseitig verstärkt.

Key Takeaways

Zusammenfassend halten wir fest: Flow ist kein Zufall, sondern eine erlernbare Fähigkeit. Er entsteht, wenn Herausforderung und Fähigkeit im Gleichgewicht sind, wobei Rituale, klare Ziele und Fokusräume den Flow zusätzlich fördern. Individueller Flow führt zu tieferer Kreativität – kollektiver Flow zu gemeinsamer Energie. Unternehmen, die Flow zulassen, fördern Innovation und Motivation zugleich.

Auch als Kreativagentur wissen wir: Die besten Ideen entstehen nicht unter Stress, sondern im Flow. Unsere Aufgabe ist es, Räume zu schaffen, in denen Teams eintauchen können – fokussiert, inspiriert, frei von Ablenkung. Denn Flow ist die Energie, die entsteht, wenn kreative Köpfe im richtigen Moment, am richtigen Ort, mit der richtigen Haltung arbeiten.

Philippe Knupp ist Director bei der Zürcher Kreativagentur dear creative und berät Unternehmen bei kreativen Herausforderungen in den Bereichen Branding, Werbung und Kommunikation.

