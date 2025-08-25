Wer zuletzt lacht?

25.08.2025

Fibo Deutsch

Am 3. Februar dieses Jahres liess SRF-Chefin Nathalie Wappler in der Tagesschau verkünden, dass neben dem Kulturmagazin «Gesichter+Geschichten» auch die Unterstützung der Nachwuchs-Comedians mit der Sendung «Swiss Comedy Awards» eingespart werden müsse. Am letzten Wochenende feierten 400 aufgebotene Trauernde die Beerdigung der Sendung im Studio 1 im Leutschenbach, live übertragen auf Schweizer Fernsehen SRF 1.





Viele bekannte Namen, die ihre Zuschauer zum Lachen bringen, gaben sich die Ehre, beim Abgesang dabei zu sein: Giacobbo, Büssi, Patti Basler, Vetter, Elsener und, mal als Gast, mal als Laudator. Durch die Sendung führte, für mich Oldie eher neu, Natalie Goedhart (30), Mehrzweck-Waffe bei Radio Energy. Um es gleich vorwegzunehmen: Die zweistündige Sendung bot mit Showacts und Geehrten einen bunten Querschnitt durch die Humorszene. Highlights die unverwüstlichen, einzigartigen Ursus und Nadeschkin und das Duo Divertimento, das in Einzelbesetzung den Ehrenpreis entgegennahm. Manuel Burkart weilt bei Dreharbeiten in Argentinien.



Als Anhänger und Jahrgänger der eher klassischen Unterhaltung in diesem Genre à la Emil, Harald Schmidt, Giacobbo/Müller, Deville fand ich den Einstieg beim Ausstieg aus diesem Konzept dagegen ziemlich peinlich: Baschi in der Maske von Roger Federer, getürkte Szenen, Abgang fliegend durchs Trapez wie Helene Fischer, selbst die rote Clownnase bei Nadia fehlte nicht. Billig, unpassend. Zum Vergessen. Das fanden wohl auch die Schweizer Medien.

Obwohl zur besten Sendezeit am Samstagabend live auf SRF, gespickt mit prominenten Namen, Verleihung eines Stück Felsens in sechs Kategorien, war dieser Anlass der ganzen Flut der Schweizer Medien keine Erwähnung wert.

Weder Tages-Anzeiger, NZZ oder Blick schenkten dem lustigen Nachwuchs der Schweiz eine Zeile. Halt! Ausnahme. Auch dieses business is local: Meine Nachforschungen brachten immerhin ein paar Zeilen beim Oltner Tagblatt und der Solothurner Zeitung zutage für Lokalmatador Valerian Mollet mit seinem Preis als SRF 3 Best Talent Comedy 2025.

Hans Jürg (Fibo) Deutsch arbeitete seit 1960 für Ringier und hatte die verschiedensten Funktionen inne, unter anderem Chefredaktor der Schweizer Illustrierten.

