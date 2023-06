Alain M. Stocker

Die kreativsten Köpfe der Werbewelt rennen diese Woche nach Cannes wie die Lemminge in den Abgrund. Drei Kolleg*innen und ich sind aus dem House of Communication Zurich angereist, um uns dieses Spektakel aus der Nähe anzusehen. Zum ersten Mal. Alles im Rahmen eines internationalen Talentprogramms der Serviceplan Group. Im Dunstkreis der Cannes Lions gibt es in einer Villa mit Blick aufs Meer mehrere Tage vollgepackt mit Workshops, Gruppenarbeiten und Vorträgen. Pilzkaffee am Morgen und Roséwein im Pool stehen auch auf dem Programm. Inspiration pur.



Cannes am Abend fühlt sich an wie ein halluzinogener Fiebertraum. La Croisette mit Gedränge, das der Tokioter U-Bahn zu Stosszeiten Konkurrenz macht. Strandpartys mit exklusiverem Zugang als das Vatikanische Geheimarchiv. Bier für zwölf Euro im Martinez. Schwer bewaffnete Polizisten auf leicht bekleideten Pferden. Mücken, die trinken wie Werber. Gefühlt drei Uber-Fahrzeuge in ganz Cannes. Busse mit dem Charme einer fahrenden Sardinenbüchse. Beschallung mit lauter Musik aus vier Genres gleichzeitig. Obwohl alle Zutaten für einen beschissenen Abend bereitstünden, schafft es die Stadt mit Leichtigkeit, richtig gute Stimmung aufkommen zu lassen. Magie pur.

Was wir sonst noch gesehen haben? Den Abgrund. In Form von Werbung für Werber. Unter den Preisträgern. Und in Gesprächen. An Apéros wird auch dieses Jahr wieder in Erinnerungen an vergangene Gewinner geschwelgt. Die Fearless-Girl-Statue an der Wall Street zum Beispiel. Legendär. Schon fast ehrfürchtig wird darüber geredet. Bewunderung von allen Seiten. Ein kleines Detail geht leider komplett unter in der Flut an Lobgesängen: Von wem war eigentlich die Statue? Wenn sich nicht einmal Werbefachleute daran erinnern, war es dann nicht einfach Kunst statt Werbung? Warum hat die Statue dann den prestigeträchtigsten Werbepreis der Welt gewonnen? Verwirrung pur.

Eigentlich hätte ich hier noch über ein paar weitere Impressionen von Cannes berichten sollen, aber ein Glas Roséwein mit Ausblick aufs Meer klingen gerade verlockender …



Alain M. Stocker ist Strategist im House of Communication Zürich.

