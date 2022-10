EDA: Kommunikationschef Peter Düggeli tritt zurück

Wegen des Todes seiner Ehefrau hat sich Peter Düggeli entschieden, sein Amt als Kommunikationschef des EDA auf Ende 2022 zu beenden. Düggeli trat seine Stelle erst im April 2021 an. Zuvor war er Washington-Korrespondent von SRF (persoenlich.com berichtete). In einer Mitteilung bedankt sich Bundespräsident Ignazio Cassis bei Düggeli «herzlich für seine Arbeit für das EDA».

Übergangsweise wird bereits ab 14. November Nicolas Bideau, Chef von Präsenz Schweiz, die Leitung von Kommunikation EDA übernehmen, wie es weiter heisst. Auf diese Weise seien ein nahtloser Übergang und die Kontinuität der Kommunikation sichergestellt. Dies sei angesichts der Themenlage – (Krieg gegen die Ukraine, Präsidialjahr, Europapolitik, Einsitz im UNO-Sicherheitsrat – wichtig.

Bideau war laut EDA-Communiqué unter anderem eng in die Vorbereitung des Präsidialjahrs eingebunden und ist mit den Themen des EDA wie auch mit der Medienszene in der Schweiz gut vertraut. Bis er wieder in seine angestammte Funktion als Chef von Präsenz Schweiz zurückkehrt, leitet der bisherige Chef der Abteilung Marketing und Kampagnen und Mitglied der PRS-Geschäftsleitung, Alexandre Edelmann, Präsenz Schweiz ad interim. (pd/cbe)