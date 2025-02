Wie Medien sichtbar bleiben

Die New York Times hat sich entschieden: Sie hat OpenAI verboten, ihre Inhalte für Trainings zu nutzen ( und sogar gegen OpenAI geklagt ). Die Folge: In einer Websuche bei ChatGPT mit der konkreten Frage (What is the New York Times reporting on Donald Trump right now?) paraphrasiert die KI zwar Inhalte der NYT – zumindest sinngemäss – nennt als Quellen aber die New York Post, Politico, Wikipedia und Reuters.