Swico: Adrian Müller übernimmt das Präsidium

Die 33. ordentliche Generalversammlung von Swico war geprägt von der Wiedersehensfreude im «echten» Leben, vom Wechsel an der Spitze des Verbandes und einem inspirierenden Referat von Balthasar Staehelin, Director of Digital Transformation and Data beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz IKRK.

Nach zwei Jahren Generalversammlung auf Distanz trafen sich 145 Teilnehmende in den vertrauten und von vielen seit längerem vermissten Räumen des Kaufleuten. Judith Bellaiche, Geschäftsführerin von Swico, fasste als Einführung das vergangene Geschäftsjahr kurz zusammen und zeigte sich erfreut über die Entwicklung der Swico Community: «Swico ist es gelungen, in wichtigen Bereichen die Themenführerschaft zu übernehmen. Durch hohe Dossiersicherheit und Präsenz im Bundeshaus sowie bei den Behörden haben wir es dabei geschafft, die Stossrichtung vorzugeben», sagte sie laut einer Mitteilung.

Mit einer lockeren Podiumsrunde verabschiedete Judith Bellaiche anschliessend die scheidenden Vorstandsmitglieder, allen voran natürlich Andreas Knöpfli: Er, der seit 18 Jahren im Vorstand mitwirkte, 14 Jahre davon als Präsident, hat massgeblich dazu beigetragen, Swico als ICT Wirtschaftsverband zu positionieren: Er holte aktive Führungskräfte aus IT-Firmen in den Vorstand, stärkte den Verband durch mehrere Fusionen und förderte das politische Issue Management durch den Ausbau und die Professionalisierung der Public Affairs.

Die beiden langjährigen Kollegen, welche den Vorstand ebenfalls verlassen, wagten noch einen kurzen Blick in die Kristallkugel. Markus Gröninger, bekannt für seine pointierten Aussagen, resümierte: «Globale Skaleneffekte werden dazu führen, dass es gewisse Rollen in der Schweiz nicht mehr geben wird. Die ICT-Unternehmen werden sich anpassen müssen – oder untergehen.» Und Stefan Metzger, der neu Digitalswitzerland leitet, meinte launig: «Die ICT-Branche wird nie so monolithisch auftreten wie der Bauernverband. Aber dezentral und kollaborativ können die Verbände vieles bewirken – gerade auch bei der politischen Zusammenarbeit.»

Alle Traktanden einstimmig genehmigt

Gewohnt speditiv ging der statutarische Teil der Generalversammlung über die Bühne. Einstimmig wurden Jahresbericht und Jahresrechnung genehmigt, Décharge erteilt, Budget und Mitgliederbeiträge freigegeben und der Vorstand in globo gewählt. Mit Applaus wählte die Versammlung anschliessend den bisherigen Vize-Präsidenten, Adrian Müller, zum neuen Präsidenten.

Dieser freut sich auf die neue Aufgabe: «Unter der Führung von Andreas Knöpfli hat sich Swico zu einer starken, herstellerunabhängigen Interessensvertretung der IT-Anbieter in der Schweiz entwickelt. Das soll so bleiben. Ich freue mich über das enorme Vertrauen und darauf, diese Arbeit gemeinsam mit dem neuen Vorstand und dem Team der Geschäftsstelle, um Swico Geschäftsführerin Judith Bellaiche, fortzuführen. (pd/wid)