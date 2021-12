Finews.ch: Ana Micic wird Digital Media Manager

Als Digital Media Manager verstärkt Ana Micic seit Anfang Dezember 2021 das Team von finews.ch und finews.com in den Bereichen Display- und Performance-Marketing, wie das Onlineportal mitteilt. Micic blicke auf eine vielfältige Berufskarriere zurück, die sie über verschiedene Stationen und Positionen in namhaften Unternehmen zum Finanzportal geführt habe.

Micic bezeichnet sich gemäss selber als «digitale Marketingexpertin aus Leidenschaft», wie es weiter heisst. Sie bringe eine umfassende Erfahrung in Display- und Performance-Marketing mit. Zuletzt war sie als Consultant Digital Marketing für Finanz- und Immobilienkunden bei der Firma Adisfaction tätig. Zuvor arbeitete sie mehr als sechs Jahre in verschiedenen Funktionen bei der Swisscom.

Ausgewiesene Fachfrau

Sie absolvierte die KV Business School Zürich mit Studienfach Marketing. Später bildete sie sich zunächst zur eidgenössisch diplomierten Marketingfachfrau und danach zur eidgenössisch diplomierten Betriebswirtschafterin HF aus.

«Praktisch jeden Tag werden in der digitalen Werbung neue Formate entwickelt und eingeführt. Umso wichtiger ist es für uns, eine ausgewiesene Fachfrau auf diesem Gebiet an Bord zu haben. So können wir unsere Geschäftspartner noch gezielter betreuen», lässt sich Claude Baumann, Gründer und CEO von finews.ch, auf der Website zitieren. (pd/tim)