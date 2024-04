Franz&René: Kambundji-Schwestern werben für Andros

Franz & René, seit 2021 Leadagentur von Andros Schweiz, gestaltet die Imagekampagne der Marke auf nationaler Ebene. Die Kampagne wurde am 22. April lanciert und zeigt die beiden berühmten Athletinnen Mujinga und Ditaji Kambundji in einem familiären Kontext, wie es in einer Mitteilung heisst.

Sowohl für Andros als auch für die Kambundjis gebe es eine Wertvorstellung, die alle anderen übertreffe: das beste aus sich selbst herauszuholen. Andros hege seit jeher die Leidenschaft für Früchte und achte dabei auf den Respekt gegenüber der Natur und den Menschen, heisst es weiter. Diese Vision werde seit mehreren Generationen innerhalb der Familie weitergegeben.

Um diese gemeinsamen Werte zu unterstreichen, erzählt die Kampagne eine Familiengeschichte, die die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kindheit der beiden Schwestern eintauchen lässt und Parallelen zwischen ihrer Leidenschaft zur Selbstüberwindung und der Liebe zu guten Dingen zieht.





Eine Geschichte, die zudem von Mujinga selbst in beiden Sprachen als Voice-over erzählt wird. Regie und Fotografie wurde durch Nicola Tröhler, zusammen mit Rocket Film verantwortlich für die Produktion. Die Kampagne wird im TV, OOH/DOOH und digital in der Romandie sowie digital in der Deutschschweiz eingesetzt.

Verantwortlich bei Andros Schweiz: Rahel Zumwald (Brand Manager), Julien Rameau (Leiter Marketing & Kommunikation), Felix Schumacher (Geschäftsführer Andros Schweiz); verantwortlich bei Franz & René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Sascha Michael Schilt (Senior Berater & Digital), Vincent Eichenberger (Client Service Direction & Digital), Eric Kohler (Art Direction), Stéfanie Flückiger (Graphic Designer), Yannic Sommer (Graphic Designer), Audrey Grossenbacher (Graphic Designer), Clara Bragagnini (Account executive); Regie und Fotografie: Nicola Tröhler; Produktion: Rocket Film; Mediaagentur: Mediatonic. (pd/wid)