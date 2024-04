Lürzer’s Archive präsentiert alle vier Monate die kreativsten Kampagnen des weltweiten Werbeschaffens. Das streng kuratierte Magazin erscheint in 68 Ländern und gilt als Benchmark bei Agenturen und Auftraggebern. In der aktuellen Ausgabe präsentiert es zudem das Special «The spectrum of taste», mit Evergreens aus dem Food + Drink Bereich.

Neben internationalen Arbeiten für McDonalds, Coca Cola, Magnum, Heinz oder Babybel wurde auch eine Kampagne aus der Schweiz in die Bestenliste aufgenommen: Ruf Lanz mit der Kampagne «Vegetarische Sinnesfreuden» für Hiltl.

Die Kampagne wurde konzipiert zur Eröffnung des Hiltl-Ablegers an der Zürcher Langstrasse im Jahr 2017. Ruf Lanz sorgt seit 2006 mit knackigen Kampagnen dafür, dass die Marke Hiltl in aller Munde bleibt. (pd/wid)