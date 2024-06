Zattoo: CEO Niklas Brambring kündigt Rücktritt an

Best of Swiss Software

Neuer Award für die Digitalszene

Die Macher von Best of Swiss Web und Best of Swiss Apps präsentieren Best of Swiss Software 2024.

Die Macher von Best of Swiss Web und Best of Swiss Apps präsentieren Best of Swiss Software 2024. Der Award zeichnet herausragende Individualsoftware-Projekte und Beispiele gelungener Integrationen von Software-Plattformen aus.