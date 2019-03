Am 11. April 2019 verleiht die IAB Switzerland bereits zum neunten Mal den Digital Marketing Award. In drei Kategorien werden Preise für besondere Leistung im Digital Marketing vergeben. Eine Fachjury wird aus den nominierten Unternehmen und Agenturen ihre Favoriten auswählen. Die Awardverleihung findet im Rahmen der neuen Konferenz DEX – Digital Experience statt, heisst es in einer Mitteilung.

«Die digitale Werbebranche steht nie still. Die Liste der eingereichten Nominierungen war lang und zeigen was den dynamischen Werbemarkt ausmacht: Experimentierfreudigkeit», wird Roger Baur, Geschäftsführer der IAB Switzerland, zitiert.

Wahlmodus und Nominierungen und 2019

Die Awards werden in den Kategorien «Digital Marketer of the Year» und «Digital Agency of the Year» vergeben. Eine Fachjury, zusammengesetzt aus dem IAB Vorstand und dem IAB Advisory Board, den IAB Fachkreisen Kunden und Agenturen sowie dem Vorstand des Schweizer Werbe- Auftraggeberverbandes (SWA) und dem SWA Digital Committee sowie einem Gremium der Leading Swiss Agencies (LSA) wählt die Gewinner.

Für den «Digital Marketer of the Year» nominiert worden, seien Unternehmen, die mit ihren digitalen Werbekampagnen im vergangenen Jahr aufgefallen sind, schreiben die Organisatoren. Sowohl die Bandbreite der eingesetzten Massnahmen wie auch die Kreativität spielten eine Rolle bei der Beurteilung. Zu den nominierten Unternehmen für den Digital Marketing Award in der Kategorie «Digital Marketer of the Year» dürfen sich Amoralie, Audi, Brack und Lidl zählen.

Wer setzt über den gesamten Kunden- und Verkaufszyklus digitale Marketing-Massnahmen nachhaltig und strategisch ein, um so den Kunden ein fortschrittliches digitales Markenerlebnis über sämtliche Touchpoints hinweg zu garantieren? Die Jury darf ihre Auswahl aus den folgenden Nominierungen für die «Digital Agency of the Year» treffen: dreifive (Switzerland), Havas Media, Hoy und MediaCom Switzerland.

Eine weitere Award-Kategorie ist der «Digital Newcomer of the Year». Dieser qualifiziert sich durch das beste Resultat bei der Abschlussprüfung des Diplomlehrgangs «Digital Marketing Grundkurs» der IAB Academy. Dem oder der Kandidaten/in ist es gelungen, sich an die Spitze von 120 Absolventen zu setzen. (pd/wid)