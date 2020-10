Das sind die «YouTube Ads Leaderboard Schweiz Q3 2020», also die Top-5-Werbevideos auf YouTube in der Schweiz von Juli bis September 2020, in aufsteigender Reihenfolge:



5. Digitec – «POV Navigation»





4. Digitec – «POV Roomba»





3. Galaxus – «Morgenstund hat Gold im Mund»





2. Galaxus – «Ein Cappuccino im Bett»





1. Lindt – «Lindt Home of Chocolate»



Um die Top 5 zu ermitteln, hat YouTube die Zahl der aus der Schweiz erfolgten Abrufzahlen auf YouTube-Werbevideos im dritten Quartal 2020 gemessen. Für das Ranking wurden nur Videos berücksichtigt, die einen Mindestanteil an unbezahlten Views aufweisen konnten. Vierteljährlich veröffentlicht Google jene YouTube-Werbevideos, die bei YouTube-Zuschauern besonders beliebt sind. Das Anzeigen-Ranking wird durch einen Algorithmus bestimmt, der bezahlte und organische Aufrufe sowie die Zuschauerbindung berücksichtigt. (pd/cbe)