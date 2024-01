Streamingdienste

Starker Preisanstieg in der Schweiz

Netflix und Co haben in der Schweiz in den letzten Jahren ihre Abopreise teils massiv erhöht.

Die in der Schweiz angebotenen Streamingdienste rund um Netflix und Co haben in den letzten Jahren ihre Abopreise teils massiv erhöht. Vor allem Sportfans müssen laut Moneyland.ch immer tiefer in die Taschen greifen.