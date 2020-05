Net-Metrix-Audit: Die Corona-Rekorde schmelzen dahin

von Christian Beck

Als der Bundesrat im März den Lockdown bekannt gab, war der Informationsbedarf der Leserinnen und Leser riesig. So gross, dass die meisten Onlinemedien für den Monat März Rekordzahlen vermelden konnten (persoenlich.com berichtete). Doch wie nachhaltig war das Leserplus wegen Corona?

Die neusten Zahlen von Net-Metrix für den Monat April zeigen: Das Nutzerinteresse hat wieder abgenommen. persoenlich.com vergleicht im nachfolgenden Chart die April-Zahlen mit jenen des Rekordmonats März. Dabei wird klar: Die ausgewählten Medien haben im Schnitt rund 20 Prozent an Visits verloren.











Weiterhin auf der Erfolgwelle reitet die WOZ. Die linke Wochenzeitung baut im Vergleich zum Vormonat nochmals aus und verzeichnet ein Plus an Besuchen von 27 Prozent. Auch Annabelle (plus 19 Prozent), Glückspost (plus 16 Prozent) und die Weltwoche (plus 13 Prozent) legten weiter zu. Ein leichtes Plus hat die Schweizer Illustrierte (plus 2 Prozent).

Auf dem Siegerpodest der Unique Clients stehen immer noch dieselben Medien wie im Vormonat. Aber auch hier: Die Zahl der zugreifenden Geräte ist zurückgegangen. Auf Platz 1 bleibt die NZZ mit 7,9 Unique Clients (minus 897'000), gefolgt von SRF mit rund 7 Millionen (minus 621'000) und 20 Minuten D-CH mit 6,3 Millionen Unique Clients (minus 1 Million).