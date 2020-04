Net-Metrix-Audit: So gross ist das Leserplus wegen Corona

von Michèle Widmer

Die Nachfrage nach Information in der Coronakrise ist gross. TV-Sender sind im Quotenhoch, Radiosender halten die Zuhörer länger bei sich und auf Onlinemedien war immer wieder von einem Vielfachen an Nutzern als sonst die Rede. Wie stark dieses Nutzerinteresse der Portale wirklich gestiegen ist, zeigen am Donnerstag veröffentlichte Zahlen von Net-Metrix.

Das monatlich veröffentlichte Audit weist im März «historische Traffic-Werte» auf, wie es in der Mitteilung heisst. Noch nie seien mehr Visits oder Unique Clients registriert worden. Lag der Gesamtwert bei den Visits (Anzahl Besuche) im Januar 2020 bei rund 609 Millionen, ist der Wert für März 2020 auf über 980 Millionen angestiegen (+61 Prozent).









Zudem werden im aktuellen Net-Metrix-Audit historische Höchstwerte registriert: Für die NZZ werden rund 8,8 Millionen Unique Clients ausgewiesen, für 20min.ch in der Deutschschweiz rund 184 Millionen Visits – noch nie wurden in der Studie für einzelne Angebote höhere Werte ermittelt, schreibt das Institut. Die Zahl der Besuche von Januar bis März am stärksten steigern konnte Nau.ch – und zwar von rund 7 Millionen auf 22 Millionen. Auch persoenlich.com hat im März ein kräftiges Wachstum hingelegt und erreichte im März über 400'000 Besuche.



persoenlich.com vergleicht im nachfolgenden Chart die Visits im März und im Januar 2020 (je 31 Tage) von ausgewählten Onlineportalen:



















Auf der anderen Seite führen die Einschränkungen aufgrund der Coronakrise bei einigen Web-Angeboten auch zu entsprechenden Traffic-Rückgängen. Die betroffenen Angebote sind mehrheitlich im Freizeit- und Event-Bereich angesiedelt.



«Breitere» Mediennutzung



Weiter legen die Netzwerk-Zahlen nahe, dass die Internetnutzerinnen und -nutzer aufgrund des erhöhten Informationsbedürfnisses deutlich häufiger als bisher verschiedene Websites besuchen. Oder mit anderen Worten: Die Nutzung fällt im März 2020 nicht nur höher, sondern auch «breiter» aus.









Ein Blick in die OS-Statistik (Betriebssysteme) 2020 zeigt ein weiteres, wenn auch nicht dramatisches Wachstum der Besuche via Smartphones und Tablets: Im März 2020 erfolgen rund 78 Prozent der Web-Besuche (Visits) auf Devices mit Android oder iOS.