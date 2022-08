YOO: Digitale Unterstützung für Baloise Sessions

Per Ende August 2022 ist die YOO neue Digitalpartnerin der Baloise Session. Rechtzeitig für die diesjährige Ausgabe am – 24. August wird das diesjährige Line-up bekanntgegeben – übernimmt YOO damit die Support-Dienstleistungen und unterstützt den Event-Veranstalter hinter den Kulissen mit digitaler Power, wie es in einer Mitteilung heisst. Die langfristig ausgelegte Partnerschaft werde durch ein Sponsoring-Agreement sowie durch weitere Zusammenarbeitsprojekte flankiert.

«Es ist uns eine Ehre, für diesen Premium-Festivalveranstalter mit internationaler Ausstrahlung aktiv zu werden. Genau wie die Baloise Session sind auch wir stark lokal verankert und über die Landesgrenzen hinaus akti», wird Laurin Stoll, CEO YOO, zitiert. Höchste Kundenansprüche zu erfüllen oder gar zu übertreffen sei ihr beider Antrieb und tägliche Motivation.

Beatrice Stirnimann, CEO der Session Basel: «Wir sind begeistert, wie unkompliziert sich der Start unserer Zusammenarbeit gestaltet und erleichtert, unsere digitalen Kanäle in besten Händen zu wissen.» (pd/wid)