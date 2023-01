Mediapulse: Erstmals Online-Semesterdaten publiziert

Seit Juli 2022 ermittelt Mediapulse die Online Content Audience Data, die Informationen über die Onlinenutzung der Schweizerinnen und Schweizer liefern (persoenlich.com berichtete). Erstmals liegen damit neben den Semesterzahlen zur Radio- und TV- auch für die Online-Nutzung die Halbjahresdaten zur Nutzung der an der Forschung beteiligten Angebote vor.

Im Monatsmittel besuchten über fünf Millionen Nutzerinnen und Nutzer die untersuchten Onlineplattformen, was einem Anteil von 61 Prozent der Bevölkerung entspricht, wie es heisst. Die Erhebung bezieht sich auf in der Schweiz wohnhafte Personen über drei Jahren. Innerhalb einer Woche war die Hälfte der Schweizer Bevölkerung mindestens einmal auf einer der untersuchten Plattformen unterwegs. So erreichten die teilnehmenden Onlinemedien pro Woche durchschnittlich 4,2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer (51 Prozent Nettoreichweite). Pro Tag waren es 2,9 Millionen beziehungsweise 35 Prozent der Bevölkerung.



Mit den Online Content Audience Data steht laut Mitteilung eine tägliche Messung der Onlinenutzung zur Verfügung, «die die Menschen hinter den Maschinen zeigt». Damit verfüge der Markt über «Daten von hohem Nutzwert». Zum Beispiel können für Online-Brands Strukturmerkmale ermittelt oder Nutzungsverläufe bis auf Stundenebene ausgewiesen werden, schreibt Mediapulse.

Dabei zeige sich, dass die Schweizer Onlinemedien den ganzen Tag über genutzt werden. Zusätzlich würden sich Nutzungs-Peaks am Morgen und am Mittag bilden. Am Abend werden laut Mitteilung die höchsten Werte erzielt.

An Samstagen und Sonntagen zeigte sich ein ähnliches, wenn auch zeitverzögertes Bild. Hier beginnt die Nutzung etwas später zuzunehmen und verläuft dann während des Tages, vor allem an Sonntagen, leicht höher als an Werktagen. Die Spitze über den Mittag fällt am Wochenende weg.

SRF, 20 Minuten und Blick erreichten die meisten Menschen

Die grössten Reichweiten in der Schweiz verzeichneten SRF, 20 Minuten und Blick. SRF war dabei die einzige Onlineplattform, die täglich über eine Million Menschen besuchten (1'014'940). 20 Minuten kam auf einen täglichen Durchschnittswert von 862'680, Blick auf 754'010 Personen. Weitere Brands in den Top Ten waren Blue News, 20 Minutes, local.ch, search.ch, Watson, RTS und der Tages-Anzeiger.



Bei den untersuchten Netzwerken erzielten das Goldbach Display Network (1'533'270), das Goldbach Video Network (1'503'440) sowie das Ringier Digital Network (1'491'700) die grössten Reichweiten.



Die Mediapulse Online Data bieten die Möglichkeit, den Traffic und die Nutzerschaft der partizipierenden Websites und Apps zu quantifizieren und nach inhaltlichen, technischen und personenbezogenen Merkmalen zu strukturieren. Die methodischen Eckpfeiler sind dabei das von Kantar betriebene Media Panel und die Tagging-Technologie von Comscore. Das Mess-System erfasst täglich die Nutzung von rund 5000 Personen auf über 10'000 Devices.

Diese Daten beruhen laut Mitteilung «auf einer einheitlichen, verlässlichen und nachvollziehbaren Erhebungsmethode und bilden damit die Grundlage für Transparenz, Vergleichbarkeit und fairen Wettbewerb im Onlinemarkt der Schweiz». Zugleich sei das System zukunftsfähig und biete die Möglichkeit für Weiterentwicklungen. Seit dem 9. Juli 2021 werden die Online Content Traffic Data publiziert. Seit dem 12. Oktober 2022 stehen den teilnehmenden Parteien die Online Content Audience Data monatlich in einem Auswertungstool zur Verfügung. Ab April 2023 ist geplant, die Online Content Audience Data weiteren Interessenten zur Verfügung zu stellen, wie es heisst. (pd/cbe)