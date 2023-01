Mediapulse: Radio 24 verliert, Pilatus an der Spitze

von Christian Beck

Radio Pilatus bleibt bei den Privatstationen auf der Überholspur. Im zweiten Semester 2022 verdrängte der Zentralschweizer Sender die Stadtzürcher Radios 24 und Energy Zürich auf die Plätze zwei und drei. Schon im ersten Semester schob sich Radio Pilatus an Radio 24 vorbei an die Spitze (persoenlich.com berichtete). Dies zeigen die neusten Daten der Forschungsstelle Mediapulse, die sich bei der Publikation vom Mittwoch zum ersten Mal auf die Radiozahlen konzentriert und die TV- und Onlinezahlen später nachliefert. Dies habe damit zu tun, dass die Daten zu unterschiedlichen Terminen final vorliegen würden, so Richard Blattner, Senior Partner Relations Manager von Mediapulse, auf Anfrage von persoenlich.com. «Zudem glauben wir auch, dass wir so jedem Bereich mehr Gewicht und Bedeutung geben können.»

Doch nun zu den Radios. Reichweitensieger Pilatus erreichte im zweiten Halbjahr 2022 täglich 221'720 Hörerinnen und Hörer, dies sind 3250 mehr als im zweiten Halbjahr 2021 (alle Zahlen von Montag bis Sonntag, Deutschschweiz, ab 15 Jahren). Fast 18'000 Hörerinnen und Hörer weniger als im Vergleichssemester hatte Radio 24 und musste somit das ebenfalls zu CH Media gehörende Pilatus vorbeiziehen lassen. Radio 24 erreichte neu noch 219'040 Personen. Stadtrivale Energy Zürich kam auf 194'710 Hörerinnen und Hörer (minus 12'190).

Blendet man das jeweils reichweitenschwächere Wochenende aus und betrachtet die Zahlen nur von Montag bis Freitag – so wie es Privatradios in den eigenen Medienmitteilungen aus Marketinggründen gerne auch machen –, sieht es an der Spitze etwas anders aus: Radio 24 vor Pilatus und Energy Zürich.

Radionutzende mögen Oldies

Doch zurück zu den Zahlen von Montag bis Sonntag: Signifikante Veränderungen gab es im zweiten Halbjahr nur wenige. Stark zugelegt hatte Vintage Radio. Der Sender aus der Energy-Gruppe erreichte neu 160'450 Personen, dies entspricht einem Plus von 17'170 Hörenden. Übrigens: Knapp ausserhalb der Top 20 landete Flashback FM von CH Media mit einem signifikanten Plus von rund 24'000 auf neu 63'920 Hörerinnen und Hörer. Oldies scheinen – wie schon im zweiten Halbjahr 2021 – weiterhin zu funktionieren. Auch der Musiksender Radio Melody von CH Media konnte signifikant zulegen – um rund 16'500 auf 93'530 Hörerinnen und Hörer. Einen Platz davor landete Radio 32 mit neu 95'010 Hörerinnen und Hörern – signifikant ist jedoch der Verlust: minus 11'350 Personen.

Leicht im Plus waren im letzten Halbjahr zudem die Radios Argovia, Energy Bern, Bern1, Basilisk, Radio 1 und Virgin Radio Rock. Alle anderen Sender in den von persoenlich.com ausgewerteten Top 20 hatten an Reichweite eingebüsst.







Bei CH Media zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden. Florian Wanner, Leiter Regionale Elektronische Medien Entertainment: «Ich freue mich sehr über die positive Entwicklung unserer Radiosender im vergangenen Halbjahr und danke dem ganzen Team. Sie beweisen tagtäglich, dass sie nicht nur exzellente Sprinterinnen und Sprinter, sondern auch hervorragende Marathon-Läuferinnen und -Läufer sind, die ihre Spitzenposition langfristig, leidenschaftlich und mit stets neuer Innovationskraft verteidigen.»

Bei den für den Verkauf von Radiowerbung relevanten Marktanteilen – einer Kombination aus Hördauer und Reichweite – lag im zweiten Semester 2022 ebenfalls Radio Pilatus (3,04 Prozent) auf dem ersten Platz, dies vor Radio Central (2,95 Prozent) und Radio 24 (2,38 Prozent). Radio Central erreichte mit rund 75 Minuten zudem die längste Hördauer pro Tag. Reichweitensieger Pilatus wurde täglich während 61 Minuten eingeschaltet.

Alle Schweizer Privatradios zusammen erreichten im zweiten Halbjahr täglich rund 2,4 Millionen Hörerinnen und Hörer. Der Marktanteil lag bei 46,79 Prozent. Die SRG-Sender erreichten zusammen einen Marktanteil von 49,54 Prozent und damit 2,5 Millionen Personen. Private und öffentliche Radiosender sind mittlerweile also praktisch gleichauf.

Ein Blick auf die SRG-Sender zeigt zudem, dass das Zugpferd Radio SRF 1 im Vergleich zum Vorjahressemester rund 40'000 Hörerinnen und Hörer verlor. Täglich schalteten rund 1,2 Millionen Hörerinnen und Hörer ein. SRF 3 landete mit 943'630 Hörenden auf Platz zwei, dies vor Radio Swiss Pop mit 455'250 Hörerinnen und Hörern. Laut Mediapulse erreichten private und öffentliche Radiosender im zweiten Halbjahr 75 Prozent der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren, also rund 5,4 Millionen Personen.