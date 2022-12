Meta: Facebook Marketplaces verzerrt Wettbewerb

Der US-Internetkonzern Meta verstösst nach vorläufiger Ansicht der EU-Wettbewerbshüter durch eine Verzerrung des Wettbewerbs bei Facebook Marketplace gegen europäische Kartellvorschriften. Konkret bemängelt die EU-Kommission einer Mitteilung vom Montag zufolge, dass Meta konkurrierenden Online-Kleinanzeigendiensten, die auf Facebook oder Instagram Werbung schalten, einseitig unfaire Handelsbedingungen auferlege.



Darüber hinaus verknüpfe Meta den Facebook Marketplace mit seinem

marktbeherrschenden sozialen Netzwerk Facebook. So hätten

Facebook-Nutzer automatisch Zugang zu dem Kleinanzeigenportal, «ob

sie dies wünschen oder nicht». Die Kommission hege den Verdacht,

dass Facebook Marketplace dadurch einen erheblichen

Vertriebsvorteil habe, den die Wettbewerber nicht wettmachen

könnten, heisst es in der Mitteilung.



Der US-Konzern hat nun die Möglichkeit, die Zweifel an seinem

Kleinanzeigendienst auszuräumen. Kommt die EU-Kommission dennoch zu

dem Schluss, dass hinreichend Beweise für Verstösse vorliegen, kann

sie eine Geldbusse von bis zu zehn Prozent des weltweiten

Jahresumsatzes von Meta verhängen. (awp/sda/dpa/wid)