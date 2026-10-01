Publiziert am 01.10.2026

Die Greater Zurich Area (GZA) und das ETH AI Center haben den englischsprachigen Report «Top 100+ Women in AI, Data and Robotics in Switzerland 2026» veröffentlicht. Er versammelt Forscherinnen von ETH, EPFL und Fachhochschulen, Gründerinnen sowie Managerinnen aus Konzernen wie Roche, Hilti oder UBS. Dazu kommen Vertreterinnen aus Verwaltung, Politik und NGOs. Die erste Ausgabe war Ende September 2025 unter dem Titel «Top 100 Women in AI + Data in Switzerland» erschienen (persoenlich.com berichtete). Erstmals berücksichtigt ist die Robotik. Vorgestellt wird der Report im Rahmen des Zurich AI Festivals, das derzeit in Zürich stattfindet.

Vor einem Jahr hatte eine Auswertung von persoenlich.com zahlreiche Frauen aus Schweizer Medienhäusern auf der Liste ausgemacht. In der neuen Ausgabe sind davon noch Fruzsina Homolka, Chief Data Officer der SRG, und Ludmila Kalt vertreten, die neu als Head of Data & SEO bei 20 Minuten aufgeführt ist. Ebenfalls aufgeführt ist Laura Skylaki, die bei Thomson Reuters als VP CoCounsel Engineering & AI Platform tätig ist. Nicht mehr im Report stehen Nadia Kohler (Tamedia), Petra Ehmann (Ringier), Anke Lünstedt (NZZ) sowie Laure Fouilloux, Iryna Renevey und Marie Tran (Swiss Marketplace Group). Der Report beruht auf Nominationen, erstmals auch auf Selbstmeldungen. Eine fehlende Nennung lässt deshalb keine Rückschlüsse auf die Arbeit der Betroffenen zu.

Porträtiert wird unter anderem Sabrina Schenardi. Sie arbeitete laut Report mehrere Jahre beim Schweizer Fernsehen für «Tagesschau», «10 vor 10» und «Puls» und gehörte zum Gründungsteam von Radio 1. Seit 2021 ist sie beim KI-Unternehmen BLP Digital tätig, wo sie im Report als Mitgründerin geführt wird. Den Grossteil der Porträts hat Andrea Bleicher von Panda & Pinguin geschrieben. «Nach jedem Treffen habe ich mir aufs Neue gewünscht, ich hätte ein STEM-Fach studiert», lässt sie sich in der Mitteilung zitieren. Die Fotos stammen von Henrik Nielsen, Layout und Gestaltung von der Agentur Werk91. Man habe «mit Fotografie, Weissraum und Typografie einen Rahmen gebaut, in dem die Persönlichkeiten sichtbar werden», wird Claudine Brändle von Werk91 zitiert.

Christian Lüscher, Senior PR & Communications Manager der GZA, verantwortete die Redaktion und verfasste mehrere Porträts selbst. Er gehört zudem dem Kernteam an, das die Auswahl traf, und ist Absender der Medienmitteilung. Weitere Mitglieder des Kernteams sind Melanie Gabriel und Daniel Naeff vom ETH AI Center sowie Daria Mühlethaler von Createq.

Laut Methodik wurden Beratungsfirmen und grosse internationale Tech-Konzerne bewusst ausgeschlossen. Im Report stehen auch Mara Graziani (IBM Research) und Agata Ferretti (AI Alliance / IBM Research). Die Herausgeber betonen, es handle sich nicht um ein Ranking, sondern um eine Momentaufnahme ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Herausgeberin ist die GZA, die als Standortmarketing-Organisation für den Wirtschaftsraum Zürich ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung unterstützt. Der Report dient auch diesem Zweck: Im Heft bewirbt die GZA eigene Whitepaper zum Standort. Der Report ist online abrufbar. (pd/cbe)