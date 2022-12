The Game Awards: Games.ch-Gründer hat in den USA mitjuriert

Grosse Ehre für Schweizer Game-Portal Games.ch: Am vergangenen Donnerstag wurden in Los Angeles The Game Awards verliehen. Zum internationalen Who is Who der Gamingwelt, zu denen alle grossen Publisher der Welt zählen, darf sich auch das Schweizer Gamingportal Games.ch zählen. Dieses wurde vom Advisory Board, bestehend aus den CEOs der weltweit wichtigsten Publishern, neu als Jurymitglied nominiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit reiste mit Roger Sieber, dem Gründer von Games.ch, erstmals offiziell ein Schweizer an die Game Awards.

Zum Game of the Year erkoren wurde «Eldenring» der japanischen Entwickler FromSoftware und Publisher Bandai Namco. Eldering ist ein Action Role-Playing Game, das auf einer Story des Fantasy Autors George R. R. Martin (Game of Thrones) basiert.

Der Livestream von «The Game Awards 2022» kann hier nochmals angeschaut werden. (pd/wid)