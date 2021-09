Anfang 2020 hat sich Hinderling Volkart der global führenden Digitalagentur Dept mit Hauptsitz in Amsterdam angeschlossen (persoenlich.com berichtete). Dept entwickelt digitale Produkte, Services sowie Kampagnen und beschleunigt durch die Verknüpfung von Daten, Kreativität und Technologie das Wachstum ihrer Kundinnen und Kunden.

«Das mehrfach preisgekrönte Team» von Hinderling Volkart hat über die letzten Monate die Zusammenarbeit mit Dept Digital Marketing vertieft, wie es in einer Mitteilung heisst. Gemeinsam hätten die Teams ihre Werte in einem digitalen Manifest verankert und das Kernangebot neu definiert. Nun erfolgt laut Mitteilung «der nächste logische Schritt»: Hinderling Volkart part of Dept hat sich einem Rebranding unterzogen und heisst ab sofort Dept.



Als «erste holistische Digitalagentur der Schweiz» bietet das rund hundertköpfige Team seinen Kundinnen und Kunden UX & Design, Digital Marketing, Engineering & Technology sowie Branding und Business Consulting vollkommen integriert an, heisst es weiter. Die neu geschaffene Strategy Unit entwickelt ganzheitliche Perspektiven und Modelle und stellt für jedes Projekt das optimal besetzte Team zusammen.

«Wir können nur dann mit unserer Leistung überzeugen, wenn unser Team in die gleiche Richtung denkt und handelt. Darum haben wir ein digitales Manifest verfasst, in dem wir unsere Werte definiert, visualisiert und mit Leitsätzen verdeutlicht haben», wird Michael Hinderling, Managing Partner und Founder, zitiert. Diese Werte und der neue Auftritt werden Anfang Oktober in einer Kampagne und mit einer digitalen Plattform auch der Öffentlichkeit vorgestellt. (pd/cbe)