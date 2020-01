Agenturfusion: Dept übernimmt Hinderling Volkart

von Edith Hollenstein

Hinderling Volkart (HV), die führende Schweizer Digitalagentur, schliesst sich per sofort Dept an, der global expandierenden Digitalagentur mit Hauptsitz in Amsterdam.

Dept erwirbt 100 Prozent der Aktien, inklusive jener der Tochtergesellschaften Hinderling Volkart Bern und HV Italic. Im Gegenzug beteiligen sich die bisherigen HV-Agenturinhaber an Dept und bleiben in der Geschäftsleitung. Laut einer Mitteilung auf der Website vom Montagabend werden alle drei Standorte in Zürich, Basel und Bern unter dem bisherigen Management weitergeführt. Die Teams sollen eng mit dem bereits in Zürich ansässigen Digital Marketing Team von Dept zusammenarbeiten.

Dept wurde vor 5 Jahren gegründet

Das rund 60-köpfige Team von HV ist bekannt für seine Arbeiten für Kunden wie Swiss Re, PostFinance, Edelweiss, Swiss und Schweiz Tourismus. «Dank diesem Zusammenschluss können Kunden zukünftig auf sämtlichen Ebenen der digitalen Transformation betreut werden und Hinderling Volkart kann sich noch stärker auf seine Kernwerte Innovation und Kreation fokussiere», heisst es in der Mitteilung weiter.

2015 in Amsterdam gegründet, ist die Digitalagentur Dept inzwischen in 13 Ländern präsent und beschäftigt über 1'500 Mitarbeitende. «Hinderling Volkarts Leistungen in Sachen Kreativität und preisgekröntem Design sind beeindruckend. Sie sind ein absoluter A-Player im Schweizer Markt, und zusammen mit unserem Schweizer Digital Marketing Team sind sie perfekt aufgestellt, um noch smartere und performantere Digital Experiences zu kreieren», lässt sich Dimi Albers, CEO von Dept, zitieren.

HV führt beim Best of Swiss Web



Dept hat bereits eine andere Schweizer Digitalagentur aufgekauft. Im Sommer 2018 wurde bekannt, dass die 50-köpfige Online-Marketingagentur Yourposition an Dept verkauft wird (persoenlich.com berichtete). Nur wenige Wochen später taufte sich Yourposition in Dept um und bildet seither Dept Digital Marketing Schweiz.

HV wurde 2007 von Michael Hinderling und Michael Volkart gegründet und ist in Zürich, Bern und Basel ansässig. Seit einigen Jahren führt die Agentur das Best-of-Swiss-Web-Ranking aller Schweizer Digitalagenturen an.