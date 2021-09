Erneut verlangt die Pandemie viel Flexibilität von den Veranstaltern der Zurich Game Show, wie es in einer Mitteilung heisst. Nachdem die Veranstaltung schon 2020 nur virtuell stattfinden konnte, wird auch in diesem Jahr kein Game-Event in den Hallen der Messe Zürich stattfinden. Die nächste Zurich Game Show sei wieder in voller Grösse in allen 7 Hallen der Messe Zürich auf den Herbst 2022 geplant. Das Datum wird noch bekanntgegeben.

Die Fans der Zurich Game Show müssten sich jedoch nicht ganz so lange gedulden, da die von den gleichen Veranstaltern organisierte Fantasy Basel – The Swiss Comic Con vom 8. bis am 10. Oktober 2021 einen grossen Gaming-Bereich präsentiert. Die Zurich Game Show wird darum dieses Jahr in Basel zu Gast sein.

Die Veranstalter rechnen mit «einem grossen Besucheraufmarsch», wie es in der Mitteilung weiter heisst: «In Basel sind die meisten Aussteller, die in Zürich dabei gewesen wären, auch präsent. Mit 70'000 Quadratmeter haben wir zudem mehr als doppelt so viel Erlebnisfläche zur Verfügung wie in Zürich; daher sind auch Gaming Brands vor Ort, die nur in Basel präsent sind. Eine Reise nach Basel lohnt sich für Game-Fans mehr als doppelt. Die Fantasy ist rund viermal so gross wie andere Schweizer Gaming und Cosplay Events und eine der grössten Conventions Europas.»

So warten in der grossen Gaming Zone in Basel über Hundert neueste PCs und Gaming Features, diverse VR-Erlebnisse, ein eSports Corner und vieles mehr auf die Besucher. In drei riesigen Hallen der Messe Basel wird laut Mitteilung aber noch viel mehr geboten: Erlebniswelten rund um Film, Streaming, Games, Comic, Cosplay und Urban Art werden gezeigt. Stars aus Filmen und Serien, Comic- und Manga-KünstlerInnen, Brett- und Tabletop-Spiele, ein Japan-Food-Bereich, Stuntmen und Action Zonen sind zu erleben.

Die Fangruppe «Project X1» bringt weltweit noch nie gesehene riesige Objekte aus dem Star Wars-Universum nach Basel. Star Wars Fans dürfen sich laut Mitteilung auf einzigartige Fotosets freuen. (pd/tim)