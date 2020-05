Marktmissbrauch

Sunrise will von Swisscom Schadenersatz

Es geht um Marktmissbrauch bei ADSL-Diensten. Sunrise will 350 Millionen Franken. Swisscom prüft dies.

Die beiden grössten Telekomkonzerne in der Schweiz liegen sich weiterhin in den Haaren. Es geht um Marktmissbrauch bei ADSL-Diensten. Sunrise will 350 Millionen Franken zuzüglich Zinsen. Swisscom will die Forderung prüfen.