KI-Studie: Künstliche Intelligenz ist im (Büro)alltag angekommen

In vielen Unternehmen fehlen Richtlinien

Die hohe Zahl der Nutzenden verdeutlicht den bereits hohen Implementierungsgrad von Generativer KI in der Büro- Arbeitswelt: Viele der Befragten geben an, dass sie durch KI-Programme effizienter arbeiten (63 Prozent), kreativer sind (54 Prozent) oder die Qualität ihrer Arbeit steigern können (45 Prozent). Mit der breiten Nutzung Generativer KI durch Angestellte geht jedoch auch ein Problem einher, das für Unternehmen grosse Risiken birgt: In vielen Betrieben wird die KI- Implementierung nämlich nicht durch das Management gesteuert und folglich mit klaren Richtlinien versehen, sondern geschieht durch die Mitarbeitenden selbst – in einem Viertel aller Fälle (26 Prozent) sogar ohne das Wissen der direkten Vorgesetzten. So geben 61 Prozent der Befragten an, ihre Firma verfüge nicht über Unternehmensrichtlinien für die KI-Nutzung. 24 Prozent der Befragten geben zudem an, dass die Nutzung von KI in ihrem Betrieb – zumindest vorerst – untersagt ist.