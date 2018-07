Google: Machine Learning für Cloud-User vereinfacht

Künstliche Intelligenz (KI) wird bereits von zahlreichen Unternehmen genutzt. Doch noch immer haben gemäss einer Mitteilung von Google rund 40 Prozent keine KI-Systeme in ihre Strukturen integriert. Um Unternehmen einfachere und gleichzeitig hoch effiziente Tools anzubieten, hat der Internetkonzern am zweiten Tag der Google Cloud Next 2018 – der Entwicklerkonferenz des Unternehmens – zahlreiche Updates seiner Datenanalyse- und Cloud-KI-Services präsentiert.



Im Zentrum steht die Beta-Version des Programms «BigQuery ML». Sie ermögliche eine noch schnellere Verbindung zwischen Daten im Unternehmen und einer intelligenten Auswertung, ohne eine aufwendige Infrastruktur aufbauen zu müssen. Das spare nicht nur Zeit und Geld, sondern vereinfache den Aufbau entsprechender Systeme auch ohne grosse KI- und Machine-Learning-(ML)-Expertise, wie Rajen Sheth, Director Product Management bei Google Cloud, in einem Blogpost schreibt.

Die KI-Plattform von Google biete eine Komplettlösung, die das Herauslesen von Geschäftseinblicken aus Rohdaten vereinfachen soll. Weitere Informationen und Neuankündigungen sind auf der Website zur Konferenz zusammengefasst. (pd/maw)