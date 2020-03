Homegate: Marcin Zasepa wird Technologiechef

Marcin Zasepa übernimmt die Verantwortung für die technologische Weiterentwicklung und den Betrieb des Immobilienmarktplatzes Homegate Er trete damit die Nachfolge von Jens Paul Berndt an, der neu CEO des Unternehmens ist, heisst es in einer Mitteilung.

Bereits seit 2017 ist Zasepa bei Homegate tätig. Nach seiner Funktion als Technical Lead hat er zuletzt als Director of Engineering massgeblich zur technologischen Neuausrichtung der Plattform beigetragen. Um die Technologie kundengerichtet weiterzuentwickeln und das Wachstum zu stärken, ergänzt Marcin Zasepa als CTO das Technologie-Team.

Marcin Zasepa verfügt über mehr als zwölf Jahre umfassende Erfahrung in der technischen Produkt- und Strategieentwicklung. Nach seinem Masterstudium in Computer Science in Polen und Deutschland unterstützte er sowohl in Engineering- als auch in Leadership-Positionen Firmen vom kleinen Start-up bis hin zum grossen Konzern, wie beispielsweise BMW.

Gemeinsam mit Jens Paul Berndt arbeitete er zudem an der Entwicklung der Immobilienscout24-Plattform für den österreichischen Markt. Vor Homegate leitete Zasepa als CEO die Evonier Software Solutions GmbH, die individuelle Softwareentwicklung anbietet. (pd/wid)