Nexoya: Marketing-Start-up reist ins Silicon Valley

Nexoya Ltd. unterstützt mit einer KI-basierten Plattform Werbetreibende dabei, datengesteuerte Entscheidungen über die Verteilung der Budgets für digitale Werbekampagnen zu treffen. Hierfür integriert Nexoya gängige Tools für das digitale Marketing und verbindet sie mit seiner Lösung. Durch die Verknüpfung mit den Marketingkanälen der Kunden bietet Nexoya eine ganzheitliche Sicht auf die Kampagnen über alle Kanäle hinweg, optimiert die Budgets und steigert die Conversions laut eigenen Angaben um bis zu 70 Prozent.

Das Team um die Gründer Marco Hochstrasser und Manuel Dietrich hat mit seiner innovativen Lösung eine von Venturelab ins Leben gerufene Expertenjury überzeugt: Als «Venture Leader Technology» wird Nexoya im April als Teil des «Swiss National Startup Team 2023» auf eine Roadshow ins Silicon Valley gehen, wie es in einer Mitteilung heisst. Hier werden die Gründer die Möglichkeit haben, mit Investoren und Branchenexperten in Kontakt zu treten und ihr Netzwerk und ihre Präsenz auf dem internationalen Parkett auszubauen. Das Programm Venture Leaders Technology 2023 wird von Venturelab mit Unterstützung der ETH Zürich, der EPFL, Kellerhals Carrard, Rothschild & Co, dem Kanton Waadt und dem Kanton Zürich organisiert.

Die Jury aus Investoren und Technologieexperten wählte aus über 150 Bewerbungen zehn Tech-Start-ups aus, deren Gründerinnen und Gründer an der Roadshow im Silicon Valley, einem der weltweit wichtigsten Technologiezentren, teilnehmen werden. Den jungen Unternehmern bietet die Roadshow eine einzigartige Gelegenheit, ihre Expansion in den USA zu beschleunigen, ihr berufliches Netzwerk zu erweitern und von Workshops mit Investoren und Branchenführern zu profitieren. Die ausgewählten Start-ups arbeiten an einer breiten Palette von Lösungen, von maschinellem Lernen und Sensoren bis zu Verschlüsselungs- und Ortungstechnologien, und sind in verschiedenen Sektoren wie Landwirtschaft, Gesundheitswesen, digitales Marketing und Technik tätig.

Marco Hochstrasser, Mitgründer und CEO von Nexoya: «Die Wahl von Nexoya zum Venture Technology Leader 2023 ist für uns ein klares Signal an den Markt, wie fortschrittlich und leistungsstark die in unserer Lösung eingesetzte KI-Technologie ist. Eine grosse Bedeutung hat für uns der einzigartige Zugang zu ausgewählten VCs in den USA. Denn die USA werden der nächste grosser Markt sein, wo wir aus unserer Sicht etlichen Marketingexperten bei der kanalübergreifenden Optimierung helfen können.»

Stefan Steiner, Co-Geschäftsführer von Venturelab, ergänzt: «Die für das Venture-Leaders-Technology-Programm ausgewählten Start-ups arbeiten an der Spitze der Innovation. Die Roadshow im Silicon Valley ist daher der perfekte nächste Schritt für ihr Wachstum. Durch den Kontakt mit Branchenexperten und Investoren an diesem Knotenpunkt der Innovation bietet das Programm den Unternehmern Zugang zu wertvollen Einblicken in den US-Markt und zu Branchen-Know-how. Gleichzeitig können sie ihr internationales Netzwerk stärken. Wir freuen uns auf den Austausch und die Möglichkeiten, die die Roadshow den Venture Leaders für ihre zukünftigen Fundraising-Aktivitäten bietet.» (pd/cbe)