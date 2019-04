Tamedia: Mehrheitsbeteiligung an Zattoo genehmigt

Das Medienunternehmen Tamedia wird Mehrheitsbesitzer am Internet-TV Anbieter Zattoo International. Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) und das Bundeskartellamt in Deutschland haben diesen Schritt abgesegnet. Damit kann der Tamedia-Konzern seinen Anteil an Zattoo auf über 50 Prozent von bisher 31 Prozent erhöhen.

Zattoo ist den Angaben zufolge in der Schweiz Marktführer im Bereich TV-Streaming und auch in Deutschland die Nummer eins. In Europa zähle Zattoo rund 20 Millionen registrierte Nutzer, hiess es weiter.

Zattoo, mit Hauptsitz Zürich, ist neben dem Endkundengeschäft auch B2B-Dienstleister für Anbieter von Kabelfernsehen und IPTV, wie Salt oder Hotwire Communications.

Tamedia war im September 2015 bei Zattoo International eingestiegen und brachte damals ihre Beteiligung von 39,4 Prozent an Zattoo Schweiz mit ein. Damals wurde vereinbart, dass das Zürcher Medienunternehmen das Unternehmen schrittweise bis 2021 übernehmen kann (persoenlich.com berichtete). (sda/log)