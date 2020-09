Der Loyalty Talk widmet sich der Welt des Loyalty-Marketing, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Im Podcast führe Michael Bietenhader praxisnahe Gespräche mit CRM- und Loyalty-Experten. Der Podcast soll Fachpersonen aus dem Marketing-Business Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing vermitteln.

In den ersten beiden Episoden des Podcasts begrüsst der Gastgeber Ramon Rüesch von Poinz und Samuel Libis, Leiter Supercard und Kundenclubs bei Coop. Weitere Talks mit sollen folgen.

«Mit meiner langjährigen Erfahrung auf Unternehmens- und Beraterseite und meiner Leidenschaft für das Thema Kundenbindung möchte ich mit meinen Podcast-Gästen über wichtige und relevante Themen aus dem Loyalty-Marketing sprechen und so den Zuhörern spannende Erkenntnisse liefern», schreibt Michael Bietenhader, Produzent und Host des Loyalty Talk, in der Mitteilung.







Michael Bietenhader ist Inhaber und Geschäftsführer von MilesAhead, einem Beratungsunternehmen spezialisiert auf CRM und digitale Themen. Als erster «Certified Loyalty Marketing Professional (CLMP)» in der Schweiz ist er Mitglied des weltweiten Netzwerks von über 160 Loyalty-Marketing-Experten. Zuvor war Bietenhader in verschiedenen Managementpositionen im Handel tätig, zuletzt als Leiter Digital / CRM / Data Analytics bei Coop, wo er unter anderem die Supercard und die Kundenclubs Hello Family und Mondovino verantwortete.

Der Podcast ist auf den üblichen Podcast-Plattformen verfügbar:

Alle Episoden gibt es auch unter www.loyaltytalk.ch. (pd/lol)