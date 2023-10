Best of Swiss Apps: Mobility Carsharing holt sich den «Master»

Am Donnerstagabend sind im Zürcher Kongresshaus zum elften Mal die «Best of Swiss Apps Awards» über die Bühne gegangen. Den Titel «Master of Swiss Apps 2023» holte sich das Projekt Mobility Carsharing.

Die Mobility Genossenschaft gab das Projekt in Auftrag, Adnovum setzte das Projekt um, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Master-Projekt habe nicht nur bei der 53-köpfigen Jury, sondern auch bei den Leserinnen und Leser des Netztickers und dem Publikum der Award Night. Mobility Carsharing holte sich ausserdem Gold in den Kategorien «Design» und «UX&Usability» sowie Silber in der Kategorie «Functionality».

59 Auszeichnungen in zehn Kategorien

Unter den 169 Projekteingaben waren laut Mitteilung zahlreiche innovative Use Cases vertreten, welche die Vielfalt der Schweizer App-Landschaft eindrucksvoll unter Beweis stellten. Von diesen 169 Projekteingaben schafften es 45 auf die Shortlist. Die Expertenjury verlieh 10 Gold-, 20 Silber- und 29 Bronze-Trophäen:

Das sind die zehn Kategorien-Goldgewinner:

«Business Impact»: Beekeeper

«Customer Experience»: Splint Invest

«Design»: Mobility Carsharing

«Enterprise»: EM.App

«Extended Reality»: Yago-Deck-Gartenplaner

«Functionality»: SIG et moi

«Innovation»: Koster Home – Energy Manager

«User Engagement»: Migros Merge

«User Experience & Usability»: Mobility Carsharing

«Web Apps»: Loeb Club App

Stolze Gewinnerin des ersten«hack an app»-Awards ist Alessia Gnos mit ihrer Französisch-Voci-Quiz-App. Sie setzte sich gegen zahlreiche Mitbewerberinnen und Mitbewerber im Alter von 11 bis 14 Jahren durch.

Die Gesamtliste aller Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner gibt es hier. (pd/cbe)