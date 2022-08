Inside Labs: Mutationen im Verwaltungsrat

Im Rahmen der Neubesetzung tritt Mitgründer Reto Gurtner nach sechs Jahren aus dem Verwaltungsrat von Inside Labs zurück und übergibt das Präsidium an Kristian Paasila, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gurtners Pioniergeist habe ihn dazu gebracht, zusammen mit Kristian Paasila und Daniel Medina 2016 die Technologiefirma Inside Labs in Laax zu gründen. Über die vergangenen sechs Jahre habe er das Team stets gefordert, «einen Schritt weiter zu denken, den Paradigmenwechsel der Digitalisierung im Schweizer Tourismus zu fördern und den Gast in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten zu stellen». Weiter habe Gurtner «markant dazu beigetragen, dass Inside Labs in enger Zusammenarbeit mit der Weisse-Arena-Gruppe die Customer Journey in der Destination Laax zukunftsweisend digitalisiert und die Rolle von Laax als digitaler Vorreiter im Alpentourismus weiter gestärkt wurde».

Jean-Philippe Tripet ist Managing Partner & Gründer von Aravis und verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity. Im Laufe seiner Karriere war Tripet an Investitionen in über 100 privaten Unternehmen in den USA, Europa und Asien beteiligt. Vor der Gründung von Aravis war er Senior Executive Vice-President und Mitglied des Group Executive Committee bei Lombard Odier & Cie sowie Vice-President, Equity Research bei der UBS in Zürich und London.

Rasmus Nutzhorn ist gemäss Mitteilung ein «unabhängiger» Tech Unternehmer, Speaker und Coach. Als Experte für Nachhaltigkeit, Innovation und digitale Transformation von Unternehmen beschäftigt sich Nutzhorn mit innovativen Lösungen in den Bereichen Technologie und Nachhaltigkeit. Im Laufe seiner Karriere habe er bereits mehrere Fortune-500-Unternehmen bei «Transformationsprozessen und zukunftsweisenden Herausforderungen erfolgreich» beraten. (pd/tim)