Filme und Games

Nationalrat ist für verbindliche Jugendschutzregeln

Minderjährige sollen vor Sex- und Gewaltdarstellungen in Filmen und Games geschützt werden. So will es der Nationalrat. Er ist auf eine Vorlage eingetreten, die etwa Kinos, Onlinehändler und Plattformen wie YouTube zu Alterskennzeichnungen verpflichtet.

Minderjährige sollen vor Medieninhalten in Filmen und Videospielen geschützt werden, die ihre körperliche, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährden könnten. (Bild: Pixabay)