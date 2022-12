Nach dem Start in die aktuelle Eishockeysaison mit den neuen Free-TV-Partnern unternimmt MySports nun mit der Lancierung der MySports-App den nächsten Schritt, um die Visibilität der National League weiter zu erhöhen und den Sport für alle zugänglich zu machen. So sind mit der neuen MySports-App alle Spiele der National League live und via Replay verfügbar, dazu finden sich zahlreiche Statistiken und Auswertungen zu den einzelnen Spielen und Spielern, Highlight-Clips und vieles mehr.

«Der Anspruch von Sunrise ist es, mit MySports die ganze Welt des Eishockeys auf professionelle und unterhaltsame Weise ans Schweizer Publikum zu bringen», wird Sunrise-CEO André Krause in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. «Mit der MySports-App bilden wir die höchste Schweizer Eishockey-Liga und ihre Clubs und Spieler nun auch digital auf eine innovative Weise ab. Ich freue mich sehr, dass MySports sein Angebot dank der digitalen Innovationskraft von Sunrise und der engen strategischen Zusammenarbeit mit der National League weiter ausbauen kann.»

Der Lieblingsclub steht im Zentrum

Der Mehrwert für die User liegt laut Mitteilung beim Aufbau der App: Die Fans können ihren Lieblingsclub anwählen und erhalten anschliessend regelmässig alle wichtigen Informationen, News und (Live-) Statistiken rund um den Hockeyclub. Matthias Krieb, Leiter MySports: «Es ist uns gelungen, ein digitales Angebot zu erarbeiten, das nicht nur die National League insgesamt in all ihren Facetten ins Zentrum stellt, sondern den Fan mit seinem Lieblingsclub digital zusammenrücken lässt. Ein bis dato einmaliger Ansatz in der Schweizer Sportberichterstattung und darüber hinaus.»

Nebst der National League können die User pro Saison über 150 Spiele der NHL und zahlreiche Spiele der deutschen und schwedischen Hockeyliga (DEL und SHL) live mitverfolgen und die von MySports produzierten Dokumentationen rund um die Welt des Schweizer Eishockeys geniessen.

Die App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS Mobile, Android, Apple TV, Android TV sowie Web und kostet mit allen Funktionen und Möglichkeiten pro Monat 25 Franken oder am Tag 9 Franken (Tagespass). Bestehenden MySports-Kundinnen und -Kunden soll es im Laufe des nächsten Jahres möglich sein, sich mit dem Login ihres TV-Anbieters bei der App anzumelden. Bis dahin stehen auch ihnen Statistiken und Highlights in der kostenlosen Version der App zur Verfügung. (pd/cbe)