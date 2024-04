Dreifive: Neues Eigentümerteam übernimmt die Agentur

Dreifive, vormals Goldbach Interactive, entstand 2008 aus den Akquisitionen der Agenturen Orange8, der OnEmotion und von Suchtreffer in den Ländern Schweiz und Deutschland. In Österreich wurde die Agentur 2011 durch Sascha Frommhund, einen der beiden heutigen Geschäftsführer mitgegründet.

Die Dreifive steht für die Entwicklung und Umsetzung von individuellen Online- Marketingkonzepten in allen digitalen Kanälen und beschäftigt über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Zürich, Wien, Konstanz und München.

«Der Vollzug der Übernahme, welche auf Q2 fixiert wurde, ist mit dem heutigen Tag abgeschlossen. Ab heute ist die Dreifive unser gemeinsames Baby und es macht uns stolz, in dieser coolen Partnerinnen- und Partner-Runde die Geschicke der Dreifive Group zukünftig selbst in der Hand zu haben», werden Marcel Oppliger und Sascha Frommhund, Managing Directors und Partner von Dreifive in der Mitteilung zitiert.



Die neuen Partner der Dreifive bestehen neben beiden Geschäftsführern aus neun langjährigen Head ofs: Jolanda Kessler und Marleen Albert in der Schweiz, Pascal Schumacher, Christoph Spannagel und Markus Goldmann in Deutschland und Carina Hummel, Isabell Steiner, Deborah Pfleger und Anton Salamon in Österreich.

In den Verwaltungsrat der Dreifive Group wurde Maurizio Berlini gewählt. Er war langjähriger Managing Director der Goldbach Austria, sowie davor Managing Director bei ZenithOptimedia und Hutchison 3G. Maurizio Berlini übernimmt das Amt von Martin Radelfinger. (pd/wid)