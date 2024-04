Swisscom: Patrouille des Glaciers als Livestream via 5G

Der Telekomanbieter hat die gesamte Strecke des hochalpinen Skitouren-Rennens mit 4G ausgerüstet. Auf den ersten und letzten Streckenkilometern wurde die Kapazität zudem mit 5G erweitert. Das schreibt Swisscom in einer Medienmitteilung. Die diesjährige Ausgabe findet ab dem 16. April statt mit den Start- und Ankunftsorten Zermatt, Arolla und Verbier.

Swisscom ist seit 20 Jahren Partnerin des Rennens und baut das Mobilfunknetz entlang der Strecke zum zehnten Mal in Zusammenarbeit mit dem Fachstab Telecom der Schweizer Armee auf. Rund drei Tonnen Material – Basisstationen, Antennen, Repeater und weitere Telekommunikationsausrüstungen – werden von der Luftwaffe vor dem Rennen in die Berge transportiert.

Live am TV und auf der App

Bei der Fernsehübertragung arbeiten Swisscom und der Walliser Privatsender Canal9 neu mit RTS zusammen. Der Livestream wird am Samstag 20. April auf Blue Zoom, Canal9, RTS 2 und Play RTS zu sehen sein. Das Westschweizer Radio und Fernsehen werde sich an der Koproduktion dieser Ausgabe der Patrouille des Glaciers beteiligen, insbesondere mit einer gemeinsamen Moderation bei der Ankunft, schreibt Swisscom. Zudem kann man mit der App «Swisscom Patrouille des Glaciers» das Rennen verfolgen.



Die Patrouille des Glaciers findet alle zwei Jahre statt und wird von der Armee organisiert und in Kooperation mit der Fondation de la Patrouille des Glaciers durchgeführt. (pd/nil)