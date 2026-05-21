SwissMediaCast: Paul Frutiger übernimmt die Geschäftsführung

Publiziert am 21.05.2026

Paul Frutiger bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Telecom-, IT- und Broadcastindustrie mit, unter anderem im Umfeld von Swisscom. Zuletzt war er als Partner der ProAct Projektmanagement AG tätig, wo er ein Team von 18 Mitarbeitenden leitete und einen Umsatz von rund fünf Millionen Franken verantwortete. Seine Schwerpunkte liegen in der strategischen Weiterentwicklung technologiegetriebener Unternehmen, der Transformation digitaler Infrastrukturen sowie im Business Development.

«Mit Paul Frutiger gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die technologische Kompetenz mit unternehmerischem Denken verbindet», wird SwissMediaCast-Verwaltungsratspräsident Florian Wanner in einer Mitteilung zitiert.

Frutiger selbst sagt: «Bernhard Schmid hat ein eindrückliches Fundament geschaffen. Darauf will ich aufbauen und die SwissMediaCast als verlässliche, zukunftsgerichtete Plattform der Schweizer Radiolandschaft weiterentwickeln – technologisch fortschrittlich, nahe an unseren Kunden und nachhaltig im Betrieb.»

Schmid, der das Unternehmen seit 2017 geführt hat und nun in Pension geht, bleibt bis Ende 2026 im Unternehmen, um die Übergabe zu begleiten. Unter seiner Führung wuchs SwissMediaCast laut Mitteilung zum grössten privaten DAB±Netzbetreiber der Schweiz: Heute verbreitet das Unternehmen 45 Radioprogramme über sechs Netze und 188 Sender in der Deutschschweiz. (pd/cbe)