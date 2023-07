Die Gaming-News-Plattform Esports.ch wird durch ein grafisches und technisches Upgrade zum Community Hub ausgebaut, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Inhalte der Plattform können neu aktiv von den Nutzerinnen und Nutzern mitgestaltet werden.

Bislang erfolgte die Kommunikation innerhalb der unterschiedlichen Sparten und Genres meist in den sozialen Medien oder einem Chat-Service. Um der Fragmentierung entgegenzuwirken und damit das Gemeinschaftserlebnis zu stärken, hat Sunrise Esports.ch zum Community Hub ausgebaut.

Nutzerinnen und Nutzer profitieren nun laut Mitteilung von einer gemeinsamen Plattform, auf der sie sich über die vielfältigen Themen der digitalen Welt auf den neuesten Stand bringen und austauschen können. Denn es gehört viel mehr zum digitalen Lifestyle als nur Gaming: Cosplay, Streaming, E-Sport, Augmented und Virtual Reality sind nur ein einige Schlagworte.

Dank dem Upgrade, das auch grafische Elemente umfasst, bietet die für Gaming-News bekannte Plattform in Zukunft die Möglichkeit, ein eigenes Nutzerprofil zu erstellen sowie neue, nutzerfreundliche Interaktionsfunktionen. Gleichzeitig bleibt Esports.ch weiterhin eine Informationszentrale für alles, was in der Schweizer Gaming- und E-Sports-Szene passiert, heisst es weiter.

Für den Mix aus Inhalten wie News, Gruppen und Turnieren ist seit April die Agentur eStudios verantwortlich, die auch mit dem Relaunch der Plattform betraut wurde. Zusätzlich soll der Inhalt aber auch von den Mitgliedern selbst mitgestaltet und ausgebaut werden. Mit dem neuen Eventkalender wird es der Community zudem möglich sein, eigene Veranstaltungen anzubieten. Aber auch die grossen Events werden angekündigt und mit Berichterstattung begleitet.

«Auch die Sunrise-Kundinnen und -Kunden interessieren sich zunehmend für digitale Trends wie Augmented und Virtual Reality, innovative Gadgets und Hardware oder E-Sports und gehören teils bereits zur Gamer-Community», so Severina Pascu, CCO von Sunrise. «Dieser Entwicklung tragen wir Rechnung, indem wir die Synergien mit Esports.ch besser nutzen. Wir freuen uns auf das neue Esports.ch, das frische Design und die neuen Community-Funktionen. Damit können unsere Nutzerinnen und Nutzer die wachsende Esports.ch-Community aktiv mitgestalten, ihre eigenen Inhalte beitragen und für die anderen sichtbar sein.» (pd/yk)