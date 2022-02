ewl: Roger Vetter verstärkt die Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat der ewl Energie Wasser Luzern Holding hat Roger Vetter zum Leiter Bereich Digitalisierung und Transformation von Ewl gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 49-Jährige wird die neue Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung am 1. April 2022 antreten.

Roger Vetter war bei Also Schweiz in mehreren leitenden IT-Positionen tätig und wurde 2008 zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Zudem absolvierte er nebenberuflich das Executive MBA an der Hochschule Luzern. Seit März 2012 ist er bei Bucherer AG in Luzern als Leiter Informatik (CIO) verantwortlich für die strategischen und konzeptionellen Innovations- und Digitalisierungsprojekte der Bucherer Gruppe. Er verfügt nebst seiner langjährigen Führungserfahrung auch über ausgewiesene Kenntnisse im Umgang mit Change-Management, digitalen Transformationen und eine hohe Affinität für Cyber-Security.

Der Verwaltungsrat ist laut Mitteilung überzeugt, dass Roger Vetter die ideale Besetzung ist, um ewl energie wasser luzern im Digitalisierungs- und Transformationsprozess weiter voranzutreiben und als modernes Dienstleistungsunternehmen zu positionieren. (pd/mj)