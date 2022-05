An der Generalversammlung von Digitalswitzerland werden Philomena Colatrella (CEO CSS), Anna Takihara (Google) & Jill Kümin (Google) im Jobsharing-Tandem, Rainer Baumann (COO Migros Genossenschafts Bund), Adrian Müller (Swico) und Sabine Magri (COO UBS Schweiz) neu in den Vorstand gewählt, heisst es in einer Mitteilung. Mit dem vor einem Jahr zum Präsidenten berufenen Sascha Zahnd umfasse der Digitalswitzerland Vorstand 23 Mitglieder.

Seit der Gründung der schweizweiten, branchenübergreifenden Initiative im Jahr 2015 unterstützen mittlerweile über 240 Vereinsmitglieder und politisch neutrale Stiftungspartner die Schweiz auf ihrem Weg zu einem führenden digitalen Innovationsstandort. Die von einem sechsköpfigen Nominierungsausschuss zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten erhielten ein einstimmiges Votum der Generalversammlung. Diese Änderung ist auf den Rücktritt von sechs Vorstandsmitgliedern zurückzuführen.

«Ich danke den ausscheidenden Mitgliedern herzlich für ihr grosses Engagement. Mit den neuen Vorstandsmitgliedern wird das transversale Wissen unseres Vorstandes ideal komplettiert und es ist erfreulich, dass wir bei der Nomination auf Vielfalt achten konnten», wird Sascha Zahnd, Präsident Digitalswitzerland, zitiert.

Die Vorstandsmitglieder Sascha Zahnd (Präsident), Yvonne Bettkober, Nicole Burth, Marcel Dobler, Thomas Flatt, Ivo Furrer, Peter Grütter, Catrin Hinkel, René Hüsler, Marco Huwiler, Gabriela Keller, Christian Keller, Cédric Moret, Christophe Nicolas, Marcel Stalder, Marc Walder, Anja Wyden Guelpa wurden für eine weitere einjährige Amtsperiode wiedergewählt.

Strategie-Update

Das Jahr 2022 markiert für Digitalswitzerland eine wichtige Etappe der Strategieverfeinerung und Neuausrichtung. Die Ernennung des neuen Managing Director Stefan Metzger im Januar 2022 unterstreicht den Übergang zu einer stärkeren Wirkungsorientierung mit sechs Schwerpunktaktivitäten. Die Weiterentwicklung der Strategie, bekannt als Strategie 2025, definiert die wichtigsten Erfolgsfaktoren, die eine digitale Nation auszeichnen.

Die Prioritäten für 2022 konzentrieren sich auf die zentralen Wirkungsbereiche: Bildung, Cybersecurity, e-Health, e-Sustainability, Stärkung von Regionen und KMU und schliesslich Cloud-Verfügbarkeit und Infrastruktur. Digitalswitzerland konzentriert sich auf die Ermöglichung, Zusammenarbeit und Orchestrierung von gemeinsamen Massnahmen in diesen wichtigen Belangen.

«Zeiten des Wandels schaffen neue Möglichkeiten. Ich blicke mit Begeisterung und Optimismus auf die nächsten 12 Monate. Als Team und als Nation haben wir in letzter Zeit viele Herausforderungen gemeistert. Die anhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und die rasante Digitalisierung haben eine neue Normalität geschaffen, die unsere Lebensweise prägt. Unsere Strategie begrüsst Ambiguität und macht sie zu unserem Vorteil. Sie ermöglicht Flexibilität und Gestaltungsfreiheit, ohne dabei den Fokus auf unsere Wirkungsbereiche zu verlieren», sagt Stefan Metzger, Managing Director Digitalswitzerland. (pd/wid)