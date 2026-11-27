Publiziert am 27.11.2026

Marius Born tritt die Stelle am Institut für Angewandte Medienwissenschaft per 1. August 2027 an. Die Professur Organisationskommunikation und Öffentlichkeit soll sich, wie Born mitteilt, neben Content Strategy auch stärker der Analyse öffentlicher Diskurse widmen. Heute leitet er am IAM, das zum Departement Angewandte Linguistik der ZHAW gehört, den Profilschwerpunkt Journalismus im Bachelorstudiengang Kommunikation und Medien.

Seinen Doktortitel in Kommunikationswissenschaften hat Born an der Università della Svizzera italiana (USI) erworben, mit Spezialisierung auf Discourse and Argumentation. In seiner Forschung befasst er sich mit strategischen Narrativen, multimodaler Argumentation und Content Strategy sowie mit der Frage, wie Organisationen über Kommunikation Vertrauen aufbauen. 2024 ist bei Springer Nature seine Monografie «Building Trust in Startup Communication» erschienen.

Vor seiner Tätigkeit an der Hochschule hatte Born während vieler Jahre Führungsfunktionen bei SRF inne. Er war Redaktionsleiter des Wirtschaftsmagazins «Eco» und leitete auch den Bereich Dokumentarfilm und Reportage. (pd/cbe)