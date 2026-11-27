Publiziert am 27.11.2026

Den Abend inszenierten Michael Hermann und Samuel Tanner, die Autoren von «Land der Eigensinnigen», wie eine Theateraufführung. Das Saallicht ging aus, ein Scheinwerfer fiel auf den Schauspieler Peter Hottinger, der aus dem Buch las – die Geschichte vom Schweizer Eisturm, der an der Weltausstellung 1992 in Sevilla zum Kartonturm wurde, und vom Satz «La Suisse n’existe pas». Dann begrüsste SRF-Moderatorin Sonja Hasler das Publikum. Zwischen den Lesungen sprach sie mit den Autoren. Auf der Leinwand liefen Bilder aus dem Buch von Andri Pol. In 18 Geschichten versucht das Buch, das bei Echtzeit erschienen ist, die Schweizer Politrealität der vergangenen vierzig Jahre zu erklären.

Schlüsselmomente der Schweizer Geschichte

Im Publikum sassen verschiedene Persönlichkeiten aus Politik, Medien und Gesellschaft, die in den im Buch geschilderten Schlüsselmomenten selbst eine Rolle spielen: alt Bundesrat Moritz Leuenberger, das Gesicht des Katastrophenherbsts 2001, Filippo Leutenegger, dessen «Arena» in den 1990er-Jahren zum prägenden Schauplatz der politischen Auseinandersetzung wurde, oder Andrea Hämmerle, der Drahtzieher der Abwahl von Christoph Blocher 2007. «Auf der Basis von Gesprächen mit Zeitzeugen und unzähligen Bild- und Textquellen versuchen wir diese Zeit neu erlebbar zu machen», so Buchautor Samuel Tanner, der in der Recherche auch tief ins «Arena»-Archiv abgetaucht ist, wie er im Bernhard-Theater erzählte. Neben Leutenegger und Sonja Hasler waren mit Reto Brennwald, Urs Leuthard, Jonas Projer, Urs Wiedmer, Mario Grossniklaus und Sandro Brotz sechs weitere ehemalige und aktuelle «Arena»-Moderatoren im Saal.

Von Mazzone bis Pfister

Das Spektrum der Gäste reichte von Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone über Ständerat Benedikt Würth und alt Parteipräsident Gerhard Pfister von der Mitte bis zu SVP-Nationalrat Benjamin Fischer. Es reichte von der Weltwoche über die NZZ und das SRF bis zur WOZ, von EU-Botschafter Andreas Künne bis zu Nebelspalter-Verleger Markus Somm, von Klimaforscher Reto Knutti bis zu Eishockey-Journalist Klaus «Eismeister» Zaugg.

«Die Konkordanz ist mehr als eine Regel für die Zusammensetzung des Bundesrats», sagt Buchautor Michael Hermann. «Sie ist die Fähigkeit, sich trotz aller Unterschiede im selben Raum zu begegnen. An diesem Abend hörten Leute, die sich sonst in Kolumnen oder Arenen bekämpfen, gemeinsam einer Geschichte zu, die sie alle betrifft. Das war ein Lagerfeuermoment», so der bekannte Politgeograph. (pd/ma)