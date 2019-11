An der Digital Economy Award Night vom Donnerstag haben 600 Gäste aus der Digitalbranche, Forschung, Wirtschaft und Politik die digitalen Glanzleistungen des Jahres gefeiert. Die Verleihung fand im Hallenstadion in Zürich im Beisein von Bundesrat Guy Parmelin statt. Das Highlight des Abends war das Fintech Start-up Sonect. Das Unternehmen siegte in der Kategorie «Next Global Hot Thing».

«Sandipan Chakraborty und sein Team und insbesondere die sehr eindrücklichen Wachstumszahlen sowie Feedbacks von Kunden konnten uns davon überzeugen, dass Sonect das globale Uber für Geldautomaten ist», sagte Jury-Präsident Pascal Kaufmann, Gründer von Starmind.

Ein weiteres Highlight war die Verleihung des Ehrenpreises «Digital Economy Ambassador» an Marc Walder, CEO von Ringier und Initiant der Initiative Digitalswitzerland. Er wurde für sein Engagement für den Wirtschaftsstandort Schweiz und insbesondere auch die ICT-Branche ausgezeichnet. «Sehr gerne empfange ich diesen Preis. Er gehört aber all jenen, die seit Jahren daran arbeiten, die Schweiz zu einem weltweit führenden Digital-Standort zu machen. Sie alle, mittlerweile 169 Mitglieder aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, vereinen sich in unserer wunderbaren Standort-Initiative Digitalswitzerland», sagte ein begeisterter Marc Walder.





.@marcwalder ist der erste «Digital Economy Ambassador» der Schweiz. Er wurde für sein Engagement für den Wirtschaftsstandort Schweiz und insbesondere auch für die ICT-Branche mit dem Ehrenpreis «Digital Economy Ambassador» ausgezeichnet. #DigitalEconomyAward @SDEAwards pic.twitter.com/1QGkeGFzFt — Ringier AG (@ringier_ag) November 28, 2019

Weitere Digital Economy Awards gehen an die folgenden Unternehmen:

Digital Innovation of the Year: Seervision

Digital Transformation KMU: Veriset

Digital Transformation NPO & Government: SVA Aargau

Digital Transformation Grossunternehmen: Bank Vontobel

Highest Digital Quality: VSHN

Der Digital Economy Award wird veranstaltet vom ICT-Fachverband swissICT und dem Fachverlag Netzmedien AG und entstand durch einen Zusammenschluss des Swiss ICT Award und des Swiss Digital Transformation Award. Die nächste Verleihung findet am 25. November 2020 wiederum im Hallenstadion in Zürich statt. (pd/eh)