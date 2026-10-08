Hochschule Luzern

Bei KI-Jobs zählt Erfahrung mehr als Diplome

Erfahrung zählt bei KI-Jobs mehr als Diplome

Zwischen Juli 2025 und Juni 2026 sind in der Schweiz knapp 5000 KI-Stellen ausgeschrieben worden.

Zwischen Juli 2025 und Juni 2026 sind in der Schweiz knapp 5000 Stellen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz ausgeschrieben worden, fast 80 Prozent davon für Fachkräfte mit Berufspraxis. Das zeigt ein Report der Hochschule Luzern.