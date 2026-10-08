Wie die Aargauer Zeitung berichtet, wartet die Behörde den Entscheid in einem Nebenstrang des Falls ab. Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan wehrt sich dagegen, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die Produzenten des Videos sistieren will. Glarner hatte öffentlich erklärt, er habe den Clip bei der Agentur Goal in Auftrag gegeben. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Tatverdacht gegen die Hersteller bisher aber nicht hinreichend erhärtet. Im Oktober 2023 hatte Glarner das KI-Video veröffentlicht, in dem Arslan über «kriminelle Türken» sprach und zur Wahl der SVP aufrief. Auf Anordnung eines Gerichts musste er es innert vier Stunden löschen. Die Anzeigen wegen übler Nachrede und Verleumdung sind rechtskräftig eingestellt. (nil)
08.10.2026
Deepfake
Strafbefehl gegen Andreas Glarner verzögert sich
Die Aargauer Staatsanwaltschaft hat dem SVP-Nationalrat eine Verurteilung wegen Identitätsmissbrauchs in Aussicht gestellt. Eine hängige Beschwerde am Obergericht blockiert das Verfahren jedoch.
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