Brand Safety

SWA klopft wegen Pädophilie-Vorwürfen bei Youtube an

Nachdem Nestlé und weitere Firmen Werbung auf Youtube boykottieren, hat die Plattform am Freitag in einem Memo an die Auftraggeber reagiert. Der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband hat bei Google Schweiz nachgefragt.

Ein Schatten vor einem Logo von Youtube. (Bild: Keystone)