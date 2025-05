Radio-App: Swiss Radioplayer GmbH wird aufgelöst

Publiziert am 23.05.2025

Nach sieben Jahren eigenständiger Schweizer Organisation wechselt der «Swiss Radioplayer» zu einer direkten Betreuung durch «Radioplayer Worldwide». Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Swiss Radioplayer GmbH wird im Frühjahr 2026 aufgelöst, wie CEO Roland Baumgartner auf Anfrage von persoenlich.com präzisierte.

Die Geschäftsführung sah Optimierungspotenzial in der Organisationsstruktur. Die eigene Schweizer Betriebsgesellschaft sei zum Start des «Swiss Radioplayer» 2018 die richtige Lösung gewesen, um das Projekt zu lancieren, heisst es in der Mitteilung. In einem sich sehr schnell wandelnden Geräte- und Kommunikationsmarkt würden jedoch die Vorteile einer direkten Betreuung durch «Radioplayer Worldwide» überwiegen.

Schweizer Partnerradios erhalten künftig direkteren Zugang zu den Entwicklern von «Radioplayer» und können einen effizienteren Austausch pflegen. «Radioplayer Worldwide» betreut bereits andere europäische Länder wie die Niederlande oder Schweden direkt.

Keine Arbeitsplätze betroffen

Von der Auflösung sind keine Arbeitsplätze betroffen. Das Unternehmen beschäftigte keine Angestellten, wie Baumgartner auf Anfrage erklärte. Er führte die Geschäftsführung in einem Teilzeitmandat aus.

«Radioplayer» hat sich von einem Branchenverband zu einem umfassenden Technologie- und Datendienstleister entwickelt. Der Service ist bereits in 15 Automarken und mehreren digitalen Plattformen integriert. Yann Legarson, CEO «Radioplayer Worldwide», betont: «Schweizer Radiosender sollen in jedem vernetzten Auto, Lautsprecher und jeder App leicht zu finden sein.»

Der «Swiss Radioplayer» vereint über 40 Veranstalter mit 120 Programmen sowie Podcast-Inhalten. Die Plattform ist eine gemeinsame Branchenlösung der Schweizer Privatradioverbände und der SRG. CH Media war mit seinen Radiosendern per Ende 2023 ausgetreten, wie persoenlich.com damals bekanntmachte. Seit Anfang 2025 sind die CH-Media-Radiosender jedoch wieder dabei. (pd/cbe)