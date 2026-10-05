Publiziert am 05.10.2026

Tausende Computer in der Schweiz sind über das Internet ungeschützt erreichbar. Bei jedem vierten Windows-Fernzugang gelangen Angreifer ohne Hürde bis zum Anmeldebildschirm. Zu diesem Schluss kommt die Analyse einer österreichischen Firma, die die Schweiz mit dem Nachbarland verglich.

Seit dem 1. Oktober 2025 gilt in der Schweiz die Meldepflicht für Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Eine Analyse dieser Meldungen habe nun «erhebliche Sicherheitsmängel» aufgezeigt, wie die Firma Risikomonitor mit Sitz in Österreich am Montag mitteilte.

Insgesamt stünden 6431 Windows-Fernzugänge offen im Netz. Bei 1458 dieser Systeme baue das System eine Sitzung für jeden Anrufer auf, ohne zuvor eine Anmeldung zu verlangen.

Ein solches Vorgehen stellt laut der Analyse ein erhebliches Risiko dar. Es verrate Angreifern Informationen wie den Rechner- und Domänennamen und öffne die Tür für automatisierte Angriffe auf Schwachstellen, die vor der eigentlichen Passworteingabe ausgenutzt werden können. Die Dienste seien messbar, weil sie hinter keiner Firewall mit Freigabeliste oder einem VPN-Zugang stünden.

Schweiz steht im Vergleich schlecht da

Im Vergleich zum benachbarten Österreich schneide die Schweiz schlecht ab, hiess es weiter. Obwohl beide Länder eine ähnliche Einwohnerzahl hätten, betreibe die Schweiz mehr als doppelt so viele Fernzugänge wie Österreich. Auch die Quote der ungeschützten Zugänge sei mit 27,1 Prozent höher als in Österreich mit 20,5 Prozent.

Die Ursache hierfür sieht die untersuchende Firma bei den Standardeinstellungen der Internet-Anbieter und bei veralteten Systemen. Sie rät, Fernzugänge hinter einem VPN-Zugang zu verstecken und Mehrfaktor-Authentifizierung einzurichten.

Auch in einer anderen am Montag veröffentlichten Studie des VZ VermögensZentrums in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern wurde vor drohenden Cyberrisiken gewarnt. Demnach unterschätzten viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) das Risiko, obwohl grosse finanzielle Schäden drohten. (sda/nil)