Hera Zimmermann: TikTok-Kanal für SRF Sport aufgebaut

SRF Sport bespielt seit dem Sommer TikTok. Innert 15 Sekunden zum Matchball, so das Konzept. Für die Lancierung ist die Social Media Marketing Agentur von Hera Zimmermann in Zusammenarbeit mit dem Social-Team von SRF Sport verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit Juli 2021 erreicht SRF Sport die junge Zielgruppe auch auf TikTok. Der Agenturauftrag beinhaltete den Aufbau des Channels: Von der Ideenfindung der Inhalte übers Erstellen und Publizieren, sowie dem Community Management und Livestreaming. Der Auftrag ist nun abgeschlossen.

«Publizistische Inhalte in der kurzmöglichsten Form zu erzählen ist die grösste Challenge. In nur wenigen Wochen haben wir über 21’000 Follower erzielt», wird Hera Zimmermann zitiert. Einige Videos wurden innerhalb der ganzen Schweizer TikTok-Community ausgespielt – wie das humorvolle Video von Belinda Bencic mit 350’000 Views.

Ein Highlight des jungen Kanals war das erster Livestream-Event: Das Qualifikationsspielder Frauen-Nationalmannschaft erzielte über 10’000 Zuschauende und generierte Kommentare im Sekunden-Takt.

Verantwortlich bei Hera Zimmermann Consulting GmbH: Karin Thommen (Co-Projektleitung) & Sebastian Dudli (Co-Projektleitung) (pd/wid)